Na polskim rynku w szybkim tempie przybywa samochodów z Chin. Przyciągają one kierowców zarówno jakością wykonania, jak i korzystną ceną oraz długim okresem gwarancji. Jednak wiele osób wciąż zastanawia się nad kwestiami praktycznymi - dostępnością części zamiennych oraz kosztami serwisu. Aby rozwiać te wątpliwości, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej chińskim markom i porównać, jak wypadają w starciu z największymi konkurentami.

Do porównania wybraliśmy bezsprzecznego ulubieńca polskich kierowców - markę MG. W centrum uwagi znalazły się dwa najchętniej wybierane modele chińskiego producenta: MG ZS i MG HS, oba wyposażone w podstawowe silniki benzynowe. Cena wyjściowa MG ZS wynosi 98 900 zł, a HS - 117 900 zł. Następnie zestawiliśmy je z popularnymi w naszym kraju modelami Skody i Toyoty, aby sprawdzić, jak koszty serwisowania wypadają w praktyce.

Ile kosztuje serwisowanie MG i jaka gwarancja?

Marka MG oferuje kompleksową gwarancję fabryczną na 7 lat lub 150 tys. km. Dodatkowo dostępne są opcje rozszerzonej ochrony, obejmujące m.in. perforację nadwozia i powłokę lakierniczą. Przeglądy okresowe dla modeli ZS i HS wykonuje się co rok lub co 24 tys. km. Średnie koszty przeglądów gwarancyjnych wynoszą: około 1100 zł za pierwszy serwis, 1700-1750 zł za drugi oraz 1100 zł za trzeci (mogą się nieco różnić w zależności od miasta czy serwisu).

Ceny MG ZS zaczynają się od 98 900 zł Łukasz Piotrów INTERIA.PL

Ile kosztuje przegląd w serwisie Toyoty?

Na tle chińskiej konkurencji Toyota wypada nieco gorzej. Za modele Yaris Cross i Corolla Cross trzeba zapłacić więcej - bazowo odpowiednio 106 300 zł i 146 600 zł - a do tego standardowa gwarancja obejmuje jedynie 3 lata. Producent przewidział jednak dodatkowe formy ochrony: 5 lat na systemy hybrydowe oraz 12 lat na perforację korozyjną. Przeglądy serwisowe odbywają się co 12 miesięcy lub 15 tys. km. Koszty kolejnych wizyt kształtują się następująco: pierwszy przegląd - 1100 zł, drugi - 1800 zł, a trzeci - 1400 zł.

Nowe MG HS w topowej wersji kosztuje nieco ponad 130 tys. zł. Niewiele mniej wydać trzeba na hybrydową Dacię Duster Paweł Rygas INTERIA.PL

Ile gwarancji daje Skoda i jak drogie są przeglądy?

W zestawieniu kosztów serwisu najgorzej wypada Skoda. Modele Octavia i Karoq - oba w cenie początkowej nieco ponad 108 tys. zł - objęte są 3-letnią gwarancją podstawową (w tym 2 lata bez limitu kilometrów), 3-letnią ochroną powłoki lakierniczej oraz 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia. Przeglądy przewidziano rzadziej niż u konkurencji, bo co dwa lata lub co 30 tys. km, jednak ich ceny są wyższe. Pierwszy serwis to wydatek rzędu 1500 zł, drugi - 1800 zł, a trzeci potrafi sięgnąć nawet 2000 zł.

Pod względem kosztów serwisowania MG okazuje się wyjątkowo konkurencyjne w porównaniu z Toyotą i Skodą. Oferowana gwarancja jest atrakcyjna, a ceny przeglądów okresowych mieszczą się w rozsądnych granicach.

MG - przykładowe ceny popularnych części zamiennych

Ceny popularnych części zamiennych do samochodów MG w przypadku modeli ZS i HS różnią się jedynie nieznacznie. Z uśrednionych danych przekazanych nam przez ASO, wynika, że cena przedniej szyby w obu modelach wynosi ok. 2500 zł. Zderzak przedni to wydatek ok. 1400 zł, a komplet przednich klocków hamulcowych wraz z tarczami kosztuje 1030 zł. Najdroższą częścią pozostaje reflektor - w przypadku modelu MG HS jego cena wynosi 5209 zł, natomiast w MG ZS kwota sięga do 5545 zł.

Toyota - przykładowe ceny popularnych części zamiennych

Wycenienie części zamiennych w przypadku Toyoty i Skody okazuje się bardziej skomplikowane. Duży wpływ na finalny koszt ma wersja wyposażenia danego modelu. Przykładowo sama technologia zastosowana w reflektorze może znacząco podnieść koszt. Mimo to poprosiliśmy przedstawicieli autoryzowanych stacji obsługi o podanie uśrednionych cen tych samych elementów.

W Toyocie Yaris Cross szacunkowy koszt reflektora to 6230 zł, natomiast w większej Corolli Cross sięga on nawet ponad 8 tys. zł. Zderzak przedni w obu modelach wyceniono na ok. 1650 zł, a koszt przedniej szyby jest zbliżony i wynosi około 4 tys. zł. Najtańszym elementem w zestawieniu pozostaje komplet przednich klocków i tarcz hamulcowych, którego cena w przypadku modeli Toyoty wynosi około 1000 zł.

W Toyocie Corolli Cross szacunkowy koszt reflektora to nawet 8 tys. zł. Adam Majcherek INTERIA.PL

Skoda - przykładowe ceny popularnych części zamiennych

W Skodzie uśredniony koszt reflektora to około 6800 zł, zależnie od wersji wyposażenia. Zderzak przedni to wydatek nawet 3500 zł, a przednia szyba - około 3200 zł. Stosunkowo najtaniej wypada komplet przednich klocków i tarcz hamulcowych, choć i tak kosztuje on ok. 2400 zł. Ceny te mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu czy serwisu, ale dobrze oddają skalę wydatków związanych z częściami eksploatacyjnymi w przypadku czeskiego producenta.

MG a dostępność części. Ile się czeka na naprawę w Polsce?

Pod względem dostępności części i czasu oczekiwania marka MG dysponuje w Polsce siecią autoryzowanych dealerów i serwisów, co gwarantuje szybki dostęp do podstawowych elementów. Popularne części są dostępne niemal od ręki, choć w przypadku mniej typowych komponentów czas realizacji może się wydłużyć.

Przedstawiciele ASO zapewniają, że MG korzysta z dwóch europejskich magazynów - na Węgrzech i w Holandii - skąd brakujące elementy zazwyczaj docierają w ciągu dwóch tygodni. Dla porównania Toyota i Skoda oferują znacznie szerszą dostępność części zamiennych w całej Polsce, dzięki czemu czas oczekiwania na naprawę jest zwykle minimalny.

Ile kosztuje serwis MG w Polsce? Podsumowanie

Podsumowując, samochody MG prezentują się bardzo korzystnie pod względem kosztów utrzymania. Producent oferuje najdłuższą gwarancję spośród porównywanych marek, a ceny części - zwłaszcza reflektorów i przednich szyb - są zauważalnie niższe.

Marka MG jest już długo obecna na polskim rynku, a ze względu na sporą popularność firma jako jedna z pierwszych zadbała o właściwe przygotowanie serwisów i dostępność części. Producent korzysta z dwóch magazynów w Europie, dzięki czemu brakujące elementy zwykle docierają w ciągu dwóch tygodni. Kierowcy mogą zatem liczyć na stosunkowo szybki dostęp do części i sprawną obsługę, chociaż nie aż tak sprawną, jak w przypadku marek obecnych w naszym kraju od dziesięcioleci.

