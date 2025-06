Części zamienne do tych aut bywają drogie, zwłaszcza gdy dostępne są jedynie w autoryzowanych serwisach, ale ceny mają potencjał do spadku wraz ze wzrostem popytu.

Jednak zakup samochodu to zwykle tylko początek wydatków. Nowe samochody również wymagają serwisowania, bo elementy eksploatacyjne po prostu się zużywają, dlatego ważne są ceny części zamiennych. Niedawno internet zelektryzowały doniesienia, że komplet klocków do Jaecoo 7 kosztuje 1280 zł. Faktycznie tak jest, bowiem klocki hamulcowe do tego modelu nie są, póki co, dostępne poza ASO. Ale wraz ze wzrostem popytu ta sytuacja będzie się zmieniać i ceny będą spadać.