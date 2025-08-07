W skrócie Chińska marka MG zarejestrowała ponad 11 tysięcy zamówień na nowy elektryczny model MG4 w ciągu doby od startu przedsprzedaży.

Nowy MG4 wyróżnia się większymi rozmiarami, nowoczesną stylistyką oraz lepszym układem napędowym i oferuje większy zasięg.

Największym atutem samochodu pozostaje atrakcyjna cena, zaczynająca się od około 37 tysięcy złotych w przedsprzedaży.

Jak poinformował serwis CarNewsChina, nowa generacja elektrycznego hatchbacka MG4, która trafiła do chińskiej przedsprzedaży 5 sierpnia 2025 roku, w zaledwie 24 godziny odnotowała aż 11 067 zamówień. Nowy model nie tylko wyróżnia się większymi rozmiarami i odświeżoną stylistyką, ale został także wyposażony w udoskonalony układ napędowy. Co szczególnie istotne, samochód jest dostępny w niższej cenie niż jego poprzednia wersja.

MG4 już po zmianach. Nowy wygląd, większy rozmiar, niższa cena

Pod względem stylistyki nowy MG4 zachował charakterystyczną formę hatchbacka, jednak dotychczasowe ostre linie zostały zastąpione bardziej zaokrąglonymi kształtami. W przedniej części nadwozia można dostrzec wyraźne inspiracje, między innymi modelem Tesla Model 3. Co więcej - zmiany objęły nie tylko wygląd - konstrukcja pojazdu została gruntownie przeprojektowana, wprowadzając szereg istotnych modyfikacji.

Druga generacja MG4 urosła o ponad 10 cm. O 45 mm zwiększył się rozstaw osi materiały prasowe

Przede wszystkim nowa generacja MG4 została zbudowana na w pełni elektrycznej platformie SAIC E3. Samochód ma 4395 mm długości, 1842 mm szerokości oraz 1551 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi obecnie 2750 mm. W porównaniu do poprzedniego modelu oznacza to wzrost długości o 108 mm, szerokości o 6 mm oraz wysokości o 35 mm.

Nowy model został wyposażony między innymi w całkowicie nowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o bazowej pojemności 42,8 kWh, który gwarantuje zasięg około 437 kilometrów. Maksymalna moc silnika elektrycznego wynosi 161 KM, a prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h. W korzystnych warunkach ładowania akumulator można naładować od 30 do 80 proc. w zaledwie 20 minut.

Nowe MG za 37 tys. zł? Po premierze będzie drożej

Najważniejszym atutem nowego MG4 pozostaje jednak jego cena. Model dostępny jest w czterech wariantach wyposażenia, a ceny przedsprzedażowe mieszczą się w przedziale od 73 800 do 105 800 juanów, co odpowiada kwotom rzędu 10-14 tys. dolarów. Jeszcze ciekawiej wygląda to po przeliczeniu na polską walutę - mówimy o cenie od około 37 do 50 tys. złotych.

Oczywiście, warto pamiętać, że podane kwoty dotyczą cen przedsprzedażowych. Oficjalna rynkowa premiera chińskiej nowości zaplanowana jest na koniec 2025 roku - to właśnie wtedy można spodziewać się wyższych cen katalogowych. Nie ma również szans, na to, by europejska wersja MG4 była wyceniana podobnie jak chińska.

Obecna generacja MG4 wyposażona w akumulator 49 kWh dostępna jest w Polsce od 130 900 zł, choć po skorzystaniu z rządowego wsparcia cena może spaść poniżej 100 tys. zł.

