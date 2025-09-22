Spis treści: Abonament RTV. Ile kosztuje w 2025 roku? Jaka kara za nieopłacony abonament RTV w 2025 roku? Ile abonamentów RTV płaci gospodarstwo domowe? Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Abonament RTV to temat, który co roku wraca jak bumerang - zwłaszcza w kontekście kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Mało kto zdaje sobie sprawę, że obowiązek opłat obejmuje nie tylko domowe odbiorniki, ale również radia w samochodach. Brak wiedzy nie chroni przed konsekwencjami, a te mogą oznaczać wysoką grzywnę.

Abonament RTV. Ile kosztuje w 2025 roku?

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa wynosi 8,70 zł w przypadku samego radioodbiornika oraz 27,30 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Płatności należy dokonywać do 25. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że we wrześniu termin przypada w najbliższy czwartek. Czasu pozostało niewiele, jednak warto pamiętać, że abonament RTV można uiścić także z góry - za kwartał lub cały rok - korzystając przy tym ze zniżek.

Dla posiadaczy radia stawki wynoszą 33,80 zł za trzy miesiące i 94,00 zł za dwanaście miesięcy, natomiast dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego: 78,70 zł kwartalnie oraz 294,90 zł rocznie.

Jaka kara za nieopłacony abonament RTV w 2025 roku?

Jeśli ktoś nie opłaci abonamentu RTV, musi liczyć się z dotkliwymi karami. Sankcja wynosi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki. Dla radioodbiornika oznacza to 261 zł, a dla telewizora lub zestawu radio-telewizyjnego - 819 zł. Do kary doliczane są także zaległe składki za okres, w którym nie wywiązywano się z obowiązku. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają prawo egzekwować należności nawet do pięciu lat wstecz.

Trzeba pamiętać, że konsekwencje mogą być naprawdę kosztowne. Przy długotrwałym unikaniu opłat kara za samo radio sięga nawet 1305 zł. Dotyczy to także kierowców - jeśli radio znajduje się w samochodzie, a właściciel nie płaci abonamentu, Poczta Polska ma prawo sprawdzić, od kiedy pojazd jest w posiadaniu kierowcy i naliczyć należność wraz z karą za okres ostatnich pięciu lat.

Ile abonamentów RTV płaci gospodarstwo domowe?

Warto podkreślić, że w przypadku osób fizycznych opłata abonamentowa zależy od rodzaju odbiornika, a nie od ich liczby. Oznacza to, że nawet jeśli w gospodarstwie domowym są dwa telewizory i trzy radia, wystarczy uiszczać jeden abonament obejmujący oba typy urządzeń. Jeżeli natomiast posiadamy jedynie radioodbiornik - w domu czy w samochodzie - opłata dotyczy wyłącznie radia.

Wyjątek od ogólnych zasad stanowią pojazdy i odbiorniki należące do firm. Przedsiębiorcy posiadający flotę samochodów muszą uiszczać abonament oddzielnie za każdy odbiornik. Oznacza to, że jeśli w siedzibie firmy znajduje się kilka telewizorów, należy zapłacić abonament w wielokrotności odpowiadającej ich liczbie. Analogicznie, w przypadku aut służbowych wyposażonych w radioodbiorniki, opłatę trzeba wnieść za każdy z nich. W odróżnieniu od osób fizycznych, tutaj liczba urządzeń ma znaczenie dla naliczania opłaty.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Jednocześnie przepisy przewidują również wyjątki - istnieją sytuacje, w których dana osoba może zostać całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Do grup uprawnionych do takiego zwolnienia należą m.in.:

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

bezrobotni

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

