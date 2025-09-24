W skrócie W Płocku trwa transport dwóch ogromnych, 80-metrowych zbiorników dla Orlenu, które pokonały Wisłą 400 km z Gdyni.

Przejazd przez miasto będzie się odbywać nocami, generując utrudnienia i wymagając czasowego demontażu infrastruktury, by umożliwić przejazd.

Zbiorniki trafią do instalacji w ramach projektu Nowa Chemia, wspierając rozwój produkcji chemicznej Orlenu.

Transport zbiorników dla Orlenu w Płocku

Na wiślanym nabrzeżu Orlenu trwa przeładunek dwóch zbiorników ciśnieniowych na propylen. Każdy z nich mierzy 80 metrów, ma 6 metrów średnicy i waży 433 tony. Zostały wyprodukowane w zakładach Ferrum w Gdyni. Na barkach przypłynęły Wisłą do Płocka, pokonując około 400 km.

Podróż zajęła kilka miesięcy. Barki opuściły Gdynię z końcem marca. W kwietniu transport zatrzymał się pod Bydgoszczą z powodu niskiego poziomu wody w rzece. Ostatecznie zbiorniki dotarły do celu w czerwcu.

Przygotowania do takiej operacji trwają zwykle rok. Analizuje się najpierw możliwości żeglugowe, a następnie przejazd drogowy przez miasto.

Nocne utrudnienia w ruchu podczas transportu

Zbiorniki zostaną przewiezione z nabrzeża na specjalnych podwoziach samojezdnych. Transport odbędzie się w środę i piątek w godzinach nocnych (24 i 26 września) - od 20 do 6 rano - ulicami Parowa, Szpitalna, Traktowa, Dobrzyńska i Zglenickiego. Prędkość przejazdu nie przekroczy 5 km/h.

Do przeładunku używa się dwóch dźwigów: kołowego o udźwigu 550 ton i gąsienicowego o udźwigu 600 ton. Pojazd z ładunkiem sterowany jest zdalnie przez operatora idącego obok. Cała operacja odbywa się przy udziale sygnalistów, którzy utrzymują łączność radiową i dbają o bezpieczeństwo.

Największe trudności pojawiają się na rondach i zakrętach. Wymagają one czasowego demontażu elementów infrastruktury, takich jak lampy, znaki drogowe czy przewody. Po zakończeniu transportu zostaną one ponownie zamontowane.

Projekt Nowa Chemia i inwestycje Orlenu

Zbiorniki zostaną zamontowane na instalacji ekspedycji olefin w ramach projektu Nowa Chemia. Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji do produkcji monomerów oraz rozwój sprzedaży tlenku etylenu, glikoli, styrenu i frakcji butadeinowej C4.

Projekt został ogłoszony w grudniu 2024 r., kiedy Orlen jednocześnie zrezygnował z realizacji kompleksu Olefiny III w dotychczasowym zakresie.

