W skrócie Kuny coraz częściej szukają schronienia w samochodach podczas jesiennych i zimowych nocy.

Skuteczną i niedrogą metodą ochrony auta przed kunami jest użycie metalowej siatki pod pojazdem.

Popularne sposoby odstraszania kun, jak ultradźwięki czy zapachy, bywają mniej skuteczne niż niemiecki patent.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kuny coraz częściej pojawiają się nie tylko w swoim naturalnym środowisku, lecz także w pobliżu ludzi - w budynkach gospodarczych, na poddaszach i innych osłoniętych miejscach. Najwięcej problemów sprawiają w okresie jesiennym i zimowym, kiedy szukają bezpiecznego schronienia. Niestety często wybierają do tego celu nasze samochody, powodując przy tym niemałe straty.

Kuna to wróg kierowcy. Co je przyciąga do naszych pojazdów?

Kuny przyciąga przede wszystkim ciepło, które emituje silnik samochodu, ale mogą też reagować na jedzenie pozostawione w pojeździe. Z tego powodu regularne sprzątanie wnętrza auta jest niezwykle istotne. W przypadku zauważenia śladów obecności kun, takich jak zniszczona mata wygłuszająca pod maską, należy w pierwszej kolejności zmienić miejsce parkowania - najlepiej, jeśli istnieje możliwość wstawienia auta do garażu. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, dlatego do walki z kunami warto zastosować sprawdzone metody.

Kuna domowa nie jest pod ochroną w Polsce. 123RF/PICSEL

Metody walki z kunami. Nie wszystkie z nich działają

W walce z kunami najczęściej stosuje się odstraszacze ultradźwiękowe oraz chemiczne preparaty wydzielające zapach drapieżników, które naturalnie polują na te zwierzęta. Eksperci często doradzają też bardziej domowe sposoby, takie jak kostki toaletowe, żwirek dla kota czy plastry cytryny. W praktyce jednak montaż takich urządzeń może być kosztowny i czasochłonny, a skuteczność nie zawsze jest zadowalająca. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku mało znanego patentu, który od pewnego czasu zdobywa dużą popularność w Niemczech.

Niemiecki sposób na pozbycie się kun. Wysoka skuteczność

Na wielu niemieckich stronach można znaleźć informacje o popularnej metodzie zabezpieczenia samochodów przed kunami. Metoda ta polega na umieszczeniu pod autem metalowej siatki. Ta może być zamontowana na dwóch deskach lub w formie ramki o wymiarach dopasowanych do rozstawu kół, przykładowo 140 x 140 cm, co skutecznie uniemożliwia zwierzętom dostęp do komory silnika.

Kluczowe jest, aby siatka była wykonana z metalu lub posiadała elastyczną powłokę, najlepiej szeleszczącą, ponieważ hałas wytwarzany przy poruszaniu się po niej odstrasza kuny. Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę, że podobny efekt można osiągnąć używając kawałka blachy lub innego hałaśliwego materiału, który przy kontakcie z łapami zwierząt wytwarza głośny i odstraszający dźwięk.

Chociaż metoda ta jest bardzo skuteczna i stosunkowo niedroga w wykonaniu, dla wielu kierowców może stanowić problem, zwłaszcza jeśli mieszkają w bloku lub na osiedlu. Najwygodniej stosować ją mając własny podjazd, garaż lub altanę, w której można przechować siatkę. Dodatkowo należy pamiętać, aby codziennie przed wyjazdem wyjąć siatkę spod samochodu.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL