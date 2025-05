Jedzenie w aucie przyciąga niechcianych pasażerów. Jak pozbyć się mrówek?

Mrówki w aucie? To problem, który może być zarówno nieprzyjemny, jak i niebezpieczny oraz kosztowny. Na nieszczęście dla nas mrówki potrafią błyskawicznie kolonizować wnętrze pojazdu, tworząc nierzadko zorganizowane szlaki transportowe prowadzące do źródła pożywienia. W dodatku rozpraszają one uwagę kierowcy, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uszkodzić instalację elektryczną pojazdu.