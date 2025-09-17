Jeszcze niedawno wydawało się, że tanie, proste auta osobowe w Europie odchodzą w przeszłość, ustępując miejsca coraz droższym modelom. Tymczasem pojawił się impuls od europejskich producentów - Fiat Panda w promocji kosztuje mniej niż 60 tys. zł. Jak ten model wypada na tle innych tanich nowych samochodów na polskim rynku?

Fiat Pandina dostępny jest teraz w promocyjnej cenie już od 59 800 zł. To idealna propozycja dla osób poszukujących ekonomicznego i stylowego samochodu do codziennego poruszania się po mieście

Nowy Fiat Panda za 59 800 zł. Co otrzymamy w zamian?

Trzeba przyznać, że oferta na nowego Fiata Pandę w cenie poniżej 60 tys. zł wygląda ciekawie, szczególnie, że dotychczas za ten samochód trzeba było zapłacić 79 tys. zł. Nowa cena obejmuje Pandę w wersji wyposażenia Pandina/POP z silnikiem 1.0 Hybrid o mocy 70 KM. Co dokładnie otrzymujemy w tej cenie?

Przede wszystkim dość przestronne miejskie auto z wszystkimi obowiązkowymi systemami wspierającymi kierowcę. Wśród nich znajdziemy m.in.: hamowanie awaryjne, aktywne utrzymanie pasa ruchu, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz rozpoznawanie znaków drogowych. W promocyjnej wersji auto oferuje też tempomat, manualną klimatyzację, czujnik deszczu, przyciemniane szyby i system multimedialny kompatybilny z Android Auto oraz Apple CarPlay.

Po obniżce ceny Panda stała się najtańszym nowym samochodem w Polsce. Komu odebrała to miano?

Dacia Sandero to jeden z liderów sprzedaży. Cena od 61 300 zł

Obok Pandy na podium budżetowych modeli niezmiennie znajduje się Dacia Sandero, której cena katalogowa wynosi 61 300 zł. Samochód jest napędzany przez silnik 1.0 TCe o mocy 92 KM, ma system multimedialny, elektryczne szyby przednie, światła dzienne LED, tylne czujniki parkowania oraz system utrzymania pasa ruchu.

MG nie rezygnuje z walki. Przeceny o niemal 10 tys. złotych

Trzecim modelem w rankingu najtańszych aut w Polsce jest obecnie MG3, czyli marki należącej do chińskiego koncernu SAIC. Jego cena w promocji wynosi 63 900 zł (cena katalogowa to 73 500 zł). W tej kwocie otrzymujemy najmocniejszy silnik spośród porównywanych modeli - 1.5 o mocy 115 KM. Wyposażenie standardowe również jest bogate: obejmuje m.in. nawigację satelitarną z funkcją rozpoznawania ograniczeń prędkości, kamerę cofania z liniami prowadzącymi, tempomat, automatyczną klimatyzację oraz wielofunkcyjną kierownicę.

Wojna cenowa w Polsce? Klienci mogą zacierać ręce

Europa najwyraźniej zaczyna dostrzegać, że rosnąca obecność chińskich marek wymusza szybsze działanie. Promocja Fiata Pandy to dopiero początek - w ostatnich miesiącach coraz więcej europejskich marek, w tym Skoda i Volkswagen, wprowadza atrakcyjne oferty także na modele z wyższych segmentów. Stary Kontynent pokazuje tym samym, że nie zamierza oddać rynku bez walki, starając się odzyskać konkurencyjność zarówno pod względem cen, jak i wyposażenia.

Jednocześnie chińskie marki nie zamierzają zwalniać tempa. Agresywne promocje i obniżki cen wciąż pojawiają się na rynku, co może skutkować początkiem prawdziwej wojny cenowej w Europie - także w Polsce. Jasne jest, że w tej sytuacji najwięcej zyskują klienci, a dostęp do coraz tańszych, dobrze wyposażonych samochodów w najbliższych latach ma szanse stać się rzeczywistością.

