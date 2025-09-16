W skrócie Robert Redford, znany aktor i laureat pięciu Złotych Globów oraz Oskara, zmarł w wieku 89 lat.

Był wielkim miłośnikiem motoryzacji, a w swoim życiu posiadał wiele nietuzinkowych samochodów, między innymi unikalne Porsche 904 GTS.

Redford związany był nie tylko z autami, ale także z kinem niezależnym – stworzył Sundance Film Festival i zakończył karierę filmową w 2018 roku.

Robert Redford był nie tylko aktorem, ale też reżyserem, producentem i aktywistą. Swoją karierę rozpoczął na początku lat 60. Już w 1965 roku zdobył swoją pierwszą, poważną nagrodę - Złoty Glob został mu przyznany w kategorii "Najbardziej obiecujący gwiazdor". W kolejnych latach zdobył ich jeszcze cztery, z czego ostatni w 1981 roku (już za reżyserię). Karierę filmową zakończył w 2018 roku. Był twórcą ośrodka narciarskiego Sundance Resort, gdzie organizowany jest prawdopodobnie najsłynniejszy festiwal kina niezależnego - Sundance Film Festival.

Robert Redford i samochody

W początkowym okresie swojej kariery, jak wielu innych aktorów z USA, Redford miał w swoim garażu samochody amerykańskie, głównie muscle cary. Jeździł między innymi Fordami Mustangami, a także Chevroletami w odmianach bez dachu.

Prawdziwą perełką wśród jego aut było jednak Porsche 904 GTS - jeden ze stu wyprodukowanych egzemplarzy. Model 904 był samochodem wyścigowym GT z centralnie umieszczonym silnikiem sześciocylindrowym 2.0 o mocy 175 KM i nadwoziem z włókna szklanego, który odniósł sukcesy w wyścigach, szczególnie w Targa Florio, a nawet zdobył miejsce na podium w Rajdzie Monte Carlo.

Porsche 904 GTS, które należało do Roberta Redforda Bonhams Cars materiał zewnętrzny

Egzemplarz 904 GTS Redforda z 1964 roku został pierwotnie sprzedany Steve'owi Earle'owi, założycielowi Monterey Historic Races na torze Laguna Seca. Następnie trafił do kolejnego właściciela, który ścigał się tym samochodem, po czym został wystawiony na sprzedaż w 1966 roku. Kupił go wówczas właśnie Robert Redford, który posiadał auto przez kolejne dziesięć lat i jeździł nim głównie po Kalifornii.

Po tym jak Redford sprzedał samochód, został on zmodernizowany poprzez montaż wczesnego dwulitrowego silnika boxer z sześcioma cylindrami z modelu 911 - coś, co samo Porsche robiło w ostatnich wyprodukowanych egzemplarzach 904.

W 2022 roku rzeczony egzemplarz trafił na do domu aukcyjnego Bonhams, gdzie został sprzedany za 1,5 miliona dolarów.

Robert Redford i niezwykłe auta w filmach

Prywatne 904 GTS to nie jedyne powiązanie Redforda z marką Porsche. W filmie Zawód: Szpieg z 2001 roku aktor prowadził Porsche 911T z 1968 roku, czyli słabszą (tylko 110 KM), podstawową odmianę modelu. Z kolei w filmie Wielki Gatsby (jako Jay Gatsby) jeździł Rolls-Royce'em Phantomem I Ascot Dual Cowl Sport Phaeton z 1928 roku - co ciekawe, mimo faktu, że akcja filmu osadzona była sześć lat wcześniej. Krzykliwy, żółty Rolls-Royce (przemalowany na potrzeby filmu) symbolizował ostentacyjne bogactwo Gatsby'ego i jego pragnienie przyciągnięcia uwagi Daisy.

Samochód przeszedł kompleksową renowację wartą 1,2 miliona dolarów między 2011 a 2019 rokiem, przeprowadzoną przez ekspertów marki, doprowadzając go do stanu bliskiego perfekcji, a w 2020 roku sprzedano go na aukcji z szacowaną ceną między 1,5 a 2 milionami dolarów.

