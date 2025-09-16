W skrócie Stany Zjednoczone obniżyły cła na samochody importowane z Japonii do 15 procent, wcześniej wynosiły one 27,5 procent.

Obniżka ceł to efekt lipcowego porozumienia, w ramach którego Japonia ma zainwestować w USA 550 miliardów dolarów i zwiększyć import amerykańskich produktów rolnych.

Japońska branża motoryzacyjna, w tym Toyota, pozytywnie ocenia tę zmianę, choć podkreśla, że dawne stawki były znacznie niższe.

Od wtorku samochody importowane do USA z Japonii są obłożone stawką celną w wysokości 15 a nie 27,5 proc. To efekt realizacji umowy zawartej jeszcze w lipcu. Przedstawiciele japońskiego rządu obniżenie ceł przyjęli z zadowoleniem, ale jednocześnie zwrócili uwagę, że stawka 15 proc. jest wielokrotnie wyższa niż obowiązujące przed rozpętaniem przez Trumpa wojny celnej, cło w wysokości 2,5 proc.

Rząd z zadowoleniem przyjmuje starania USA zmierzające do konsekwentnej realizacji porozumienia zawartego 22 lipca między Japonią a USA - powiedział rzecznik japońskiego rządu

Toyota zadowolona, ale nie do końca

Największy japoński producent samochodów, czyli Toyota, w oświadczeniu wyraził nadzieję na dalsze obniżki stawek celnych.

Mamy nadzieję, że dzięki otwartemu i wolnemu handlowi, w tym dalszym obniżkom ceł, otoczenie przemysłu motoryzacyjnego w Japonii i Stanach Zjednoczonych ulegnie dalszej poprawie

Co mówi umowa japońsko-amerykańska?

Zgodnie z warunkami umowy amerykańsko-japońskiej, Tokio ma m.in. zainwestować w Stanach Zjednoczonych 550 miliardów dolarów, a także zwiększyć import amerykańskich produktów rolnych. Biały Dom chce również, by Japończycy kupowali w USA surowce energetyczne - ropę naftową i gaz ziemny.

Przemysł motoryzacyjny należy do najważniejszych gałęzi japońskiej gospodarki i jest w dużej mierze uzależniony od eksportu do USA. W zeszłym roku Japończycy przywieźli do Stanów Zjednoczonych samochody o wartości ok. 41 mld dolarów. Motoryzacja odpowiada za około 1/3 całego japońskiego eksportu do USA.

