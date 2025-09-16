W skrócie Rosyjska branża motoryzacyjna pogrąża się w kryzysie z powodu sankcji i braku dostępu do nowoczesnych technologii.

Salony samochodowe są masowo zamykane, a Rosjanie rezygnują z zakupu nowych aut z powodu wysokich cen i niskiej dostępności.

Premiera nowego Moskwicza miała być ratunkiem, ale bardzo wysoka cena sprawiła, że sprzedaż auta jest znikoma.

Rosyjska gospodarka coraz wyraźniej odczuwa konsekwencje wojny w Ukrainie. Liczne sankcje wprowadzone przez USA i państwa europejskie osłabiają kolejne gałęzie ekonomii. Najbardziej odczuwa to sektor motoryzacyjny, który boryka się z brakiem części zamiennych, drogimi kredytami oraz opłatami nakładanymi przez państwo, rozpaczliwie poszukujące środków do coraz bardziej kurczącego się budżetu.

Rosjanie nie kupują nowych samochodów bo ich nie stać

Z danych cytowanych przez Forbes wynika, że zainteresowanie rosyjskich klientów nowymi samochodami znacząco osłabło, co skutkuje zamykaniem kolejnych punktów dealerskich.

Tylko w okresie od stycznia do września 2025 roku liczba salonów spadła o 9 proc., do 7284. Największe straty poniosły duże miasta - w Rostowie nad Donem ubyło niemal 30 proc. salonów, w Petersburgu 17,6 proc., a w Moskwie 11,1 proc. W samej stolicy, liczącej niemal 13 milionów mieszkańców, pozostało zaledwie 706 punktów dilerskich.

Przyfabryczne place pełne są wyprodukowanych aut, których nikt nie chce. Na zdjęciu: parking pod moskiewskim zakładem produkującym Moskwicze Natalia Kolesnikova AFP

Rosyjskie Stowarzyszenie Dealerów Samochodowych wskazuje, że kłopoty branży mają wiele źródeł. Z jednej strony brakuje klientów na nowe auta, co prowadzi do strat i uniemożliwia generowanie zysków, z drugiej - gwałtownie rosną koszty działalności, zwłaszcza przez wysokie oprocentowanie kredytów i obowiązkowe opłaty recyklingowe.

Swoje błędy popełnili też chińscy producenci, którzy źle zaplanowali rozwój sieci dilerskich, co doprowadziło do nasycenia rynku. Paradoksalnie marki z Chin, jeszcze niedawno uznawane za wybawienie po wyjściu koncernów zachodnich, dziś same pogrążają się w kryzysie.

Zamykanie salonów i cięcie kosztów to w Rosji już norma

Także sami dilerzy samochodowi w Rosji przyznają, że zamykanie obiektów i cięcie kosztów stało się w zasadzie nową normą. W wielu regionach sprzedaż aut jest zbyt niska, by utrzymać rentowność, a koszty stałe dawno przekroczyły bezpieczny poziom.

Rosjanie mają coraz mniej oszczędności, co odbija się na ich decyzjach zakupowych i wyraźnie ogranicza zainteresowanie nowymi samochodami. Dane mówią same za siebie - w pierwszym półroczu 2025 roku sprzedano zaledwie 530,4 tys. aut osobowych oraz 601,8 tys. pojazdów łącznie z ciężarówkami i autobusami. To spadek aż o 28 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Miał być symbolem odrodzenia. Wyszło jak zawsze

Jeszcze do niedawna ratunkiem dla rosyjskiego rynku motoryzacyjnego miała być premiera nowego Moskwicza 8, reklamowanego jako symbol odbudowy i odpowiedź na problemy branży. W rzeczywistości "rosyjska nowość" była zaledwie klonem chińskiego modelu Jac JS8 Pro. Rezultaty sprzedażowe okazały się rozczarowujące. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od wprowadzenia na rynek sprzedano jedynie jeden egzemplarz pojazdu, po czym popyt całkowicie zanikł.

Za jedną z głównych przyczyn niepowodzenia nowego Moskwicza uznaje się jego cenę. Podstawowa wersja auta wyceniona została na 2,98 mln rubli, czyli równowartość około 38 tys. dolarów. Dla większości rosyjskich kierowców to suma całkowicie nieosiągalna, szczególnie teraz, gdy gospodarka znajduje się w coraz głębszym kryzysie.

