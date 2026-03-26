"Nigdy wcześniej - nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie - kierowcy nie płacili za diesla tak dużo, jak dziś" - napisali w komentarzy analitycy e-petrol.

Benzyna też drożeje, ale wolniej niż diesel

Wzrosty cen paliw nie ominęły również benzyny 95, która w ciągu tygodnia podrożała o 35 groszy i obecnie kosztuje średnio 7,14 zł za litr. To również spora podwyżka, choć znacznie mniejsza niż w przypadku diesla.

LPG również w górę. Autogaz nie jest już tak tani jak wcześniej

Zmiany cen nie ominęły także autogazu. LPG. Średnia cena litra tego paliwa wynosi obecnie 3,64 zł, co oznacza wzrost o 32 grosze względem połowy miesiąca.

Mimo tego jazda na LPG, wobec podwyżek cen oleju napędowego i benzyny, nadal jest najtańsza.

Gdzie paliwo jest najtańsze, a gdzie najdroższe?

Ceny paliw różnią się w zależności od regionu Polski. Najtańszą benzynę można obecnie znaleźć w województwie łódzkim, gdzie litr kosztuje średnio 7,04 zł. To niewielka, ale odczuwalna różnica względem droższych regionów.

W przypadku oleju napędowego najniższe ceny notowane są na Podlasiu oraz w województwie lubelskim, gdzie litr kosztuje około 8,64 zł. Z kolei autogaz najtaniej kupimy w Wielkopolsce, gdzie średnia cena wynosi 3,57 zł za litr.

Na drugim biegunie znajdują się regiony, w których kierowcy płacą najwięcej. Benzyna najdroższa jest w województwie świętokrzyskim i lubelskim, gdzie litr kosztuje średnio 7,29 zł. Diesel osiąga najwyższe ceny na Dolnym Śląsku, gdzie średnia sięga 8,76 zł za litr. Jeśli chodzi o LPG, najdrożej jest na Mazowszu - tam litr kosztuje około 3,69 zł.

Co wpływa na ceny paliw? Ropa znów się waha

Na sytuację na stacjach paliw wpływają nie tylko lokalne czynniki, ale przede wszystkim globalny rynek ropy naftowej. Ostatnie dni przyniosły spore wahania notowań tego surowca.

Na początku tygodnia ceny ropy spadły, by we wtorek ponownie odbić. W środę znów obserwowany był spadek, co analitycy wiążą z wypowiedziami Trumpa o szansach na zakończenie wojny z Izraelem.

Aktualnie baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje około 89 dolarów, co oznacza spadek o ponad 3 procent. Ropa Brent również tanieje i wyceniana jest na około 100 dolarów za baryłkę, notując spadek o ponad 4 dolary.

Czy kierowcy mogą liczyć na spadki cen paliw?

Mimo chwilowych spadków cen ropy, nie oznacza to automatycznie szybkiej ulgi dla kierowców. Rynek paliw reaguje z opóźnieniem, a na ostateczne ceny wpływają także kursy walut, podatki i marże.

Niestety, rząd również nie spieszy się z podjęciem interwencji ograniczając się do informacji o "obserwowaniu" sytuacji na rynku paliw.

Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model? INTERIA.PL