W skrócie Geely Starray EM-i wchodzi na polski rynek z ciekawą ceną i hybrydowym napędem plug-in

Auto oferuje spory zasięg, dużą moc i bogate wyposażenie już w podstawowej wersji

Geely stawia na atrakcyjne warunki leasingu i wsparcie silną pozycją na rynku motoryzacyjnym

Debiut nowego Geely Starray EM-i na polskim rynku może być nowym rozdaniem. Ten SUV klasy C z napędem hybrydowym plug-in wygląda świeżo i nowocześnie, a do tego oferuje też to, czego dziś szukają kierowcy - dużą moc, imponujący zasięg, niskie spalanie i bardzo konkurencyjną cenę.

Cena jak z segmentu B, parametry jak z wyższej ligi

Geely Starray EM-i kosztuje w Polsce od 149 900 zł brutto. To mniej niż spalinowe samochody kompaktowe wielu europejskich marek, a znacznie mniej niż jakikolwiek SUV PHEV o porównywalnych parametrach. Dla porównania: Jaecoo 7 w wersji plug-in kosztuje co najmniej 159 900 zł, a ceny MG HS zaczynają się od ok. 164 tys. zł, przy czym w tej chwili wersja bazowa jest rabatowana na 154 500 zł.

Z nadwoziem o długości 4740 mm znacznie przeskakuje konkurentów z Jaecoo i MG materiały prasowe

Nowe Geely większe od konkurencji

Geely jest od obu konkurentów znacznie dłuższe. Jaecoo ma 4500 mm długości, MG 4670 mm, a Geely - aż 4740 mm. Jego rozstaw osi to 2755 mm, więc pod tym względem przewyższa Jaecoo 7 o 83 mm (2672 mm), ale musi uznać przewagę MG (2765 mm).

Moc silnika Geely Starray EM-i

Starray EM-i posiada 262 KM mocy systemowej, napęd oparty o silnik 1.5 o mocy 100 KM i motor elektryczny 217 KM oraz baterię 18,4 kWh, która pozwala przejechać do 83 km na prądzie. Zasięg całkowity? Nawet 943 km. Średnie spalanie wg WLTP - tylko 2,4 l/100 km. Oczywiście ten wynik dotyczy wyłącznie pierwszych 100 km przejechanych od naładowania auta.

W domu korzystając z trójfazowego gniazda baterię naładujemy od 25 do 100 proc. w 3 godziny (ładowarka 6,6 kW). Na szybkiej ładowarce prądu stałego auto może się ładować z mocą do 30 kW, co oznacza, że na zwiększenie naładowania z 30 do 80 proc. potrzebuje niecałych 20 minut.

Już w podstawowej wersji Starray EM-i proponuje m.in. tapicerkę ze sztucznej skóry materiały prasowe

Wyposażenie podstawowe nowego Geely

Już wersja bazowa PRO za 149 900 zł oferuje m.in:

ekran 15,4" z bezprzewodowym Apple CarPlay,

pełen pakiet asystentów,

reflektory LED,

skórzaną tapicerkę i elektrycznie sterowane fotele,

felgi 18".

Wersja MAX za 166 900 zł dodaje m.in. nagłośnienie 1000W z 16 głośnikami, wentylowane fotele, ekran przezierny HUD, elektryczną klapę bagażnika, panoramiczny dach i felgi 19".

Bagażnik Starray EM-i ma 528 l pojemności materiały prasowe

Leasing, który może wystraszyć konkurencję

Dodatkowym asem w rękawie jest oferta finansowa. 999 zł netto miesięcznie - tyle wynosi rata leasingu operacyjnego dla wersji PRO. Do tego klienci otrzymują pakiet OC/AC za 1 zł na pierwszy rok.

Rynek chińskich hybryd plug-in klasy C staje się coraz bardziej konkurencyjny. MG HS Plug-in Hybrid, Jaecoo 7 Super Hybrid, BYD Sealion 6, Chery Tiggo 8 PHEV - wszystkie te modele będą walczyły o podobnego klienta, szukającego SUV-a z możliwością ładowania z gniazdka, w budżecie około 160 tys. zł.

Geely w Polsce działa poprzez Jameel Motors. Już dziś auta marki są dostępne m.in. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi - zarówno w salonach dealerskich, jak i w punktach tymczasowych w centrach miast.

Cena Geely Starray EM-i w Polsce zaczyna się od 149 900 zł brutto, a leasing operacyjny z ratą miesięczną 999 zł/netto materiały prasowe

Nie jest znikąd. Za Geely stoi motoryzacyjny gigant

Choć dla wielu klientów w Polsce nazwa Geely może brzmieć egzotycznie, sam koncern trudno uznać za nowicjusza. To jeden z największych producentów samochodów w Chinach i właściciel takich marek jak Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Lynk & Co czy Smart (we współpracy z Mercedesem). Globalnie Geely zatrudnia ponad 50 tys. osób, posiada 12 fabryk, pięć centrów R&D i regularnie pojawia się na liście Fortune Global 500.

Trudno dziś powiedzieć, czy Geely w Polsce podzieli sukces MG i BYD - ale początek ma obiecujący.

