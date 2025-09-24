Geely rzuca wyzwanie MG i Jaecoo. Starray EM-i wchodzi z mocną ofertą

MG zachęca dopracowanym wnętrzem, Jaecoo kusi stylem, ale to Geely Starray EM-i wchodzi z ofertą, która może wywrócić stolik. SUV z zasięgiem do 943 km i mocą 262 KM kosztuje mniej niż 150 tys. zł.

Geely Starray EM-i debiutuje z ceną 149 900 zł
Geely Starray EM-i debiutuje z ceną 149 900 złmateriały prasowe

W skrócie

  • Geely Starray EM-i wchodzi na polski rynek z ciekawą ceną i hybrydowym napędem plug-in
  • Auto oferuje spory zasięg, dużą moc i bogate wyposażenie już w podstawowej wersji
  • Geely stawia na atrakcyjne warunki leasingu i wsparcie silną pozycją na rynku motoryzacyjnym
Debiut nowego Geely Starray EM-i na polskim rynku może być nowym rozdaniem. Ten SUV klasy C z napędem hybrydowym plug-in wygląda świeżo i nowocześnie, a do tego oferuje też to, czego dziś szukają kierowcy - dużą moc, imponujący zasięg, niskie spalanie i bardzo konkurencyjną cenę.

Cena jak z segmentu B, parametry jak z wyższej ligi

Geely Starray EM-i kosztuje w Polsce od 149 900 zł brutto. To mniej niż spalinowe samochody kompaktowe wielu europejskich marek, a znacznie mniej niż jakikolwiek SUV PHEV o porównywalnych parametrach. Dla porównania: Jaecoo 7 w wersji plug-in kosztuje co najmniej 159 900 zł, a ceny MG HS zaczynają się od ok. 164 tys. zł, przy czym w tej chwili wersja bazowa jest rabatowana na 154 500 zł.

Biały nowoczesny SUV zaparkowany na ulicy, w tle zielone fasady budynków i przeszklenia, samochód w pełnym słońcu widoczny z tyłu oraz z boku.
Z nadwoziem o długości 4740 mm znacznie przeskakuje konkurentów z Jaecoo i MGmateriały prasowe

Nowe Geely większe od konkurencji

Geely jest od obu konkurentów znacznie dłuższe. Jaecoo ma 4500 mm długości, MG 4670 mm, a Geely - aż 4740 mm. Jego rozstaw osi to 2755 mm, więc pod tym względem przewyższa Jaecoo 7 o 83 mm (2672 mm), ale musi uznać przewagę MG (2765 mm).

Moc silnika Geely Starray EM-i

Starray EM-i posiada 262 KM mocy systemowej, napęd oparty o silnik 1.5 o mocy 100 KM i motor elektryczny 217 KM oraz baterię 18,4 kWh, która pozwala przejechać do 83 km na prądzie. Zasięg całkowity? Nawet 943 km. Średnie spalanie wg WLTP - tylko 2,4 l/100 km. Oczywiście ten wynik dotyczy wyłącznie pierwszych 100 km przejechanych od naładowania auta.

W domu korzystając z trójfazowego gniazda baterię naładujemy od 25 do 100 proc. w 3 godziny (ładowarka 6,6 kW). Na szybkiej ładowarce prądu stałego auto może się ładować z mocą do 30 kW, co oznacza, że na zwiększenie naładowania z 30 do 80 proc. potrzebuje niecałych 20 minut.

Nowoczesne wnętrze samochodu z jasną, skórzaną tapicerką, panoramicznym ekranem deski rozdzielczej oraz dużym wyświetlaczem centralnym, eleganckie wykończenia i widoczne wnętrze kabiny pozbawione pasażerów.
Już w podstawowej wersji Starray EM-i proponuje m.in. tapicerkę ze sztucznej skórymateriały prasowe

Wyposażenie podstawowe nowego Geely

Już wersja bazowa PRO za 149 900 zł oferuje m.in:

  • ekran 15,4" z bezprzewodowym Apple CarPlay,
  • pełen pakiet asystentów,
  • reflektory LED,
  • skórzaną tapicerkę i elektrycznie sterowane fotele,
  • felgi 18".

Wersja MAX za 166 900 zł dodaje m.in. nagłośnienie 1000W z 16 głośnikami, wentylowane fotele, ekran przezierny HUD, elektryczną klapę bagażnika, panoramiczny dach i felgi 19".

Otwarte bagażnik samochodu terenowego, w środku znajduje się wiklinowy kosz piknikowy, na półce ułożone są talerze, świeże owoce, pieczywo oraz zestaw kubków do napojów. Składane siedzenia tylne zapewniają dodatkową przestrzeń na większy ładunek. Wnętr...
Bagażnik Starray EM-i ma 528 l pojemnościmateriały prasowe

Leasing, który może wystraszyć konkurencję

Dodatkowym asem w rękawie jest oferta finansowa. 999 zł netto miesięcznie - tyle wynosi rata leasingu operacyjnego dla wersji PRO. Do tego klienci otrzymują pakiet OC/AC za 1 zł na pierwszy rok.

Rynek chińskich hybryd plug-in klasy C staje się coraz bardziej konkurencyjny. MG HS Plug-in Hybrid, Jaecoo 7 Super Hybrid, BYD Sealion 6, Chery Tiggo 8 PHEV - wszystkie te modele będą walczyły o podobnego klienta, szukającego SUV-a z możliwością ładowania z gniazdka, w budżecie około 160 tys. zł.

Geely w Polsce działa poprzez Jameel Motors. Już dziś auta marki są dostępne m.in. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi - zarówno w salonach dealerskich, jak i w punktach tymczasowych w centrach miast.

Nowoczesny biały samochód SUV marki StarRay BM-1 zaparkowany na wyznaczonym miejscu parkingowym przed budynkiem z dużymi oknami.
Cena Geely Starray EM-i w Polsce zaczyna się od 149 900 zł brutto, a leasing operacyjny z ratą miesięczną 999 zł/nettomateriały prasowe

Nie jest znikąd. Za Geely stoi motoryzacyjny gigant

Choć dla wielu klientów w Polsce nazwa Geely może brzmieć egzotycznie, sam koncern trudno uznać za nowicjusza. To jeden z największych producentów samochodów w Chinach i właściciel takich marek jak Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Lynk & Co czy Smart (we współpracy z Mercedesem). Globalnie Geely zatrudnia ponad 50 tys. osób, posiada 12 fabryk, pięć centrów R&D i regularnie pojawia się na liście Fortune Global 500.

Trudno dziś powiedzieć, czy Geely w Polsce podzieli sukces MG i BYD - ale początek ma obiecujący.

