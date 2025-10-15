W skrócie Trwa nieprzerwana budowa drogi ekspresowej S6, która połączy kluczowe miasta północnej Polski.

Na ponad 29 kilometrach trasy zastosowano nowoczesną betonową nawierzchnię ze względu na jej wytrzymałość.

S6 usprawni komunikację Pomorza i skróci czas podróży do nadbałtyckich miejscowości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Droga S6. Kluczowa inwestycja Pomorza

Trasa S6 to jedna z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce. Połączy największe miasta północnej części kraju, od autostrady A6 w Kołbaskowie po początek A1 w Rusocinie, tworząc prawie 400-kilometrowy odcinek o strategicznym znaczeniu dla transportu i turystyki.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, S6 to główne ogniwo krajowego systemu komunikacyjnego. Zakończenie prac na wszystkich odcinkach w województwie pomorskim planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku.

Pierwsza betonowa droga ekspresowa na Pomorzu

Droga ekspresowa S6 będzie pierwszą na Pomorzu trasą z wybranymi odcinkami o nawierzchni betonowej. Taka technologia zostanie zastosowana na ponad 29 kilometrach budowanego odcinka - od końca obwodnicy Słupska do Skórowa. Fragment od Słupska do Bobrownik będzie miał 16 kilometrów, a kolejny z Bobrownik do Skórowa około 13 kilometrów.

Betonowanie prowadzone jest w trybie ciągłym, mieszanka układana jest bez przerw, dzień i noc. Każde zatrzymanie procesu mogłoby doprowadzić do powstania szczelin i osłabienia konstrukcji nawierzchni.

Dlaczego beton zamiast asfaltu?

Specjaliści podkreślają, że betonowe drogi są nawet cztery razy bardziej wytrzymałe od asfaltowych. Charakteryzują się większą nośnością, odpornością na koleiny i dłuższą żywotnością.

W Polsce obecnie około 1200 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad ma nawierzchnię betonową. To mniej niż jedna czwarta całej sieci liczącej ok. 5300 kilometrów, jednak udział tzw. nawierzchni sztywnych systematycznie rośnie.

Nowa S6 ułatwi dojazd nad morze

Droga S6 będzie jednym z najważniejszych połączeń północnej Polski. Trasa połączy nie tylko duże miasta, ale również porty morskie od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. Z północy połączą się z nią drogi obsługujące tereny turystyczne wybrzeża, co znacznie skróci czas podróży nad Bałtyk.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL