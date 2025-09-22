W skrócie Podczas budowy drogi ekspresowej S1 w Bielsku-Białej odkryto bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, co wymusiło przerwanie prac.

Na miejsce szybko przybyli saperzy z Gliwic, którzy bezpiecznie usunęli niebezpieczny przedmiot i umożliwili wznowienie budowy.

S1 to strategiczna inwestycja drogowa na Śląsku, której ukończenie planowane jest na lata 2025-2026 i znacząco ułatwi tranzyt między południową Polską a granicą kraju.

Droga ekspresowa S1 należy do kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w południowej Polsce. Gdy budowa zostanie ukończona, kierowcy zyskają szybkie połączenie autostrady A1 i trasy S52 z południową granicą kraju. Inwestycja w znaczący sposób ułatwi tranzyt i przełoży się na mniejsze obciążenie dróg lokalnych. Dziś znaczna część ruchu odbywa się przez zatłoczone odcinki DK1, jednak po oddaniu do użytku nowego przebiegu S1 sytuacja zmieni się diametralnie.

Budowa drogi ekspresowej S1. Gdzie trwają prace?

Na Śląsku budowa drogi ekspresowej S1 obejmuje obecnie około 50 km trasy. Prace prowadzone są na kilku kluczowych fragmentach - w rejonie węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria, na czterech odcinkach pomiędzy Mysłowicami Kosztowami a Bielskiem-Białą, a także na obejściu Węgierskiej Górki między Przybędzą a Milówką. Jednym z głównych odcinków na trasie Mysłowice - Bielsko-Biała jest fragment Dankowice - węzeł Bielsko-Biała Hałcnów, który ma około 11,5 km.

Niebezpieczne znalezisko. Trzeba było wezwać saperów

To właśnie na placu budowy drogi S1 w Bielsku-Białej drogowcy trafili na wyjątkowo groźne znalezisko. W ziemi spoczywała bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, mająca około 70 cm długości i ważąca 50 kg. Jak poinformowała PAP, niebezpieczny przedmiot został odkryty w piątkowy poranek. Prace na budowie natychmiast wstrzymano, a policjanci szybko zabezpieczyli teren wykopu.

Jeszcze przed południem na miejsce dotarł patrol saperski z Gliwic. Pirotechnicy szybko zabezpieczyli obszar i bezpiecznie usunęli bombę. Jak przekazał asp. Patryk Frąc, pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - akcja została już zakończona, a robotnicy mogli powrócić do pracy na placu budowy.

Kiedy pojedziemy nową S1?

W pierwszej kolejności otwarte zostaną południowe odcinki trasy:

III kwartał 2025 - Oświęcim - Dankowice.

IV kwartał 2025 - Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów.

IV kwartał 2025 - jedna jezdnia Bieruń - Oświęcim.

2026 - ukończenie odcinków Mysłowice - Oświęcim i Bieruń - Oświęcim.

