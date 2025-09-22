W skrócie Rząd nie planuje obecnie wprowadzać zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, mimo wcześniejszych rozważań.

Dyskusja o zakazie związana jest z kwestią bezpieczeństwa na drogach i wysokim spożyciem alkoholu w Polsce.

Właściciele stacji paliw obawiają się, że ewentualny zakaz wpłynąłby negatywnie na ich przychody.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach - projekt z poprzedniej kadencji

Pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu pojawił się w marcu 2024 r., gdy ówczesna minister zdrowia Izabela Leszczyna skierowała do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewidywał m.in. zakaz promowania piwa w formie bonusów oraz zakaz sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna. Ostatecznie do dokumentu nie trafił zapowiadany wcześniej przez resort zdrowia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, choć taki pomysł był wcześniej sygnalizowany.

Leszczyna nie zdążyła przeprowadzić projektu przez Radę Ministrów. W lipcu 2024 r. resort zdrowia objęła Jolanta Sobierańska-Grenda, a inicjatywa została odłożona.

Rząd: brak zakazu wśród 58 priorytetów

19 września 2024 r. minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek poinformował, że w obecnych priorytetach gabinetu nie ma kwestii zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych ani w innych placówkach. Rząd przyjął listę 58 działań podzielonych na cztery główne obszary. Pierwszym z nich jest "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy".

Oznacza to, że chociaż sprawa nie została całkowicie odłożona, rząd nie zamierza w najbliższym czasie podejmować decyzji w tym zakresie.

Alkohol na stacjach a bezpieczeństwo drogowe

Dyskusja wokół zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych budzi emocje, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa na drogach. Polska należy do krajów, gdzie wskaźnik spożycia alkoholu pozostaje wysoki. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. roczne spożycie czystego alkoholu na mieszkańca wyniosło ok. 11 litrów.

Według danych Policji w 2023 r. nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1331 wypadków drogowych. Zginęło w nich 212 osób, a ponad 1,5 tys. zostało rannych. Wstępne statystyki za 2024 r. pokazują, że liczba takich wypadków spadła do 1201, a liczba ofiar śmiertelnych do 154 osób.

Z drugiej strony właściciele stacji paliw argumentują, że zakaz mógłby uderzyć w rentowność placówek. Wskazują, że sprzedaż alkoholu, zwłaszcza piwa, stanowi istotną część ich przychodów.

Spór o rolę stacji benzynowych w sprzedaży alkoholu i wpływ takiej sprzedaży na bezpieczeństwo drogowe pozostaje otwarty i zapewne powróci przy kolejnych pracach nad zmianami w przepisach.

