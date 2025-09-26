Legenda motoryzacji z Niemiec bankrutem. Na zawsze zmieniła nasze auta
Kiekert AG, firma która pół wieku temu stworzyła centralny zamek, złożyła wniosek o upadłość. Producent, którego rozwiązania trafiają do co trzeciego samochodu na świecie, nie poradził sobie z amerykańskimi cłami nałożonymi na chińskiego właściciela.
W skrócie
- Kiekert AG, potentat na rynku zamków do samochodów, ogłosił upadłość. To efekt objęcia przez USA cłami chińskiego właściciela niemieckiej firmy.
- Sytuacja firmy symbolizuje rosnące uzależnienie niemieckiej branży motoryzacyjnej od Chin i skutki globalnych wojen handlowych.
W efekcie upadłości Kiekert AG w samych Niemczech pracę straci 700 osób. Chociaż na tle problemów producentów pojazdów skala zwolnień wydaje się niewielka, wstępne postępowanie upadłościowe, jakie wszczął właśnie Sąd Rejonowy w Wuppertalu, to wstrząs dla niemieckiej branży motoryzacyjnej.
Przez ponad 50 lat Kiekert AG uchodził za czołowego dostawcę zamków dla największych globalnych graczy przemysłu samochodowego. Z produktów firmy obecnie korzysta ponad 100 marek, a eksperci szacują, że rozwiązania i patenty Kiekert AG znajdziemy nawet w co trzecim samochodzie na świecie!
Wstrząs w Niemczech jest tym większy, że chodzi o rodzimą spółkę-matkę z siedzibą w Heiligenhaus (Nadrenia Północna-Westfalia). Zagraniczne spółki córki - w Europie, Azji i Ameryce Północnej nie są objęte postępowaniem upadłościowym i funkcjonują bez żadnych zakłóceń.
Media zwracają uwagę, że upadłość Kiekert AG to symbol uzależnienia niemieckiej gospodarki od Chin i bezsilności wobec twardej polityki celnej USA. Wniosek o upadłość jest bowiem efektem konfliktu gospodarczego na linii Waszyngton-Pekin. Od 2012 roku głównym udziałowcem Kiekert AG stał się jeden z jego dostawców - koncern Lingyun z Pekinu.
We wniosku o ogłoszenie niewypłacalności, do którego dotarła "Rzeczpospolita", przeczytać można, że:
Akcjonariusz objęty sankcjami odmawia nam dostępu do ważnych rynków i finansowania, co znacząco zagraża naszej działalności.
Cytowany przez niemieckie media prezes Kiekert AG - Jérôme Debreu - tłumaczy ponadto, że po rozpętaniu przez USA wojny celnej, amerykańscy klienci wycofali duże zamówienia, a agencje ratingowe obniżyły rating firmy z powodu chińskiego akcjonariusza. W efekcie banki odmówiły niemieckiej firmie udzielenia nowych kredytów niezbędnych do utrzymania płynności finansowej. W takiej sytuacji wniosek o ogłoszenie upadłości miał być jedyną formą restrukturyzacji i zabezpieczenia dorobku i majątku spółki na przyszłość.
Z danych finansowego potentata zajmującego się zarządzaniem ryzykiem, gwarancjami finansowymi i usługami windykacyjnymi dla przedsiębiorstw - Atradius - wynika, że tylko w pierwszej połowie roku w Niemczech odnotowano rekordowe 207 upadłości ogłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, często związane z branżą motoryzacyjną.
Jak zauważa branżowy serwis AutomotiveSuppliers.pl, w tym roku upadłość ogłosiły w Niemczech takie firmy z sektora motoryzacyjnego, jak np: mbw-Gruppe, VOIT Automotive, Boryszew Kunststofftechnik Deutschland, Sonnplast Solutions, Bohai Trimet, Schlote Gruppe, KWO Kunststoffteile, Neapco Europe, Weberit Plastics Technologies, Huber Automotive AG czy SGF.