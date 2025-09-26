W skrócie Kiekert AG, potentat na rynku zamków do samochodów, ogłosił upadłość. To efekt objęcia przez USA cłami chińskiego właściciela niemieckiej firmy.

Sytuacja firmy symbolizuje rosnące uzależnienie niemieckiej branży motoryzacyjnej od Chin i skutki globalnych wojen handlowych.

W efekcie upadłości Kiekert AG w samych Niemczech pracę straci 700 osób. Chociaż na tle problemów producentów pojazdów skala zwolnień wydaje się niewielka, wstępne postępowanie upadłościowe, jakie wszczął właśnie Sąd Rejonowy w Wuppertalu, to wstrząs dla niemieckiej branży motoryzacyjnej.

Przez ponad 50 lat Kiekert AG uchodził za czołowego dostawcę zamków dla największych globalnych graczy przemysłu samochodowego. Z produktów firmy obecnie korzysta ponad 100 marek, a eksperci szacują, że rozwiązania i patenty Kiekert AG znajdziemy nawet w co trzecim samochodzie na świecie!

Wstrząs w Niemczech jest tym większy, że chodzi o rodzimą spółkę-matkę z siedzibą w Heiligenhaus (Nadrenia Północna-Westfalia). Zagraniczne spółki córki - w Europie, Azji i Ameryce Północnej nie są objęte postępowaniem upadłościowym i funkcjonują bez żadnych zakłóceń.

Media zwracają uwagę, że upadłość Kiekert AG to symbol uzależnienia niemieckiej gospodarki od Chin i bezsilności wobec twardej polityki celnej USA. Wniosek o upadłość jest bowiem efektem konfliktu gospodarczego na linii Waszyngton-Pekin. Od 2012 roku głównym udziałowcem Kiekert AG stał się jeden z jego dostawców - koncern Lingyun z Pekinu.

We wniosku o ogłoszenie niewypłacalności, do którego dotarła "Rzeczpospolita", przeczytać można, że:

Akcjonariusz objęty sankcjami odmawia nam dostępu do ważnych rynków i finansowania, co znacząco zagraża naszej działalności.

Cytowany przez niemieckie media prezes Kiekert AG - Jérôme Debreu - tłumaczy ponadto, że po rozpętaniu przez USA wojny celnej, amerykańscy klienci wycofali duże zamówienia, a agencje ratingowe obniżyły rating firmy z powodu chińskiego akcjonariusza. W efekcie banki odmówiły niemieckiej firmie udzielenia nowych kredytów niezbędnych do utrzymania płynności finansowej. W takiej sytuacji wniosek o ogłoszenie upadłości miał być jedyną formą restrukturyzacji i zabezpieczenia dorobku i majątku spółki na przyszłość.

Z danych finansowego potentata zajmującego się zarządzaniem ryzykiem, gwarancjami finansowymi i usługami windykacyjnymi dla przedsiębiorstw - Atradius - wynika, że tylko w pierwszej połowie roku w Niemczech odnotowano rekordowe 207 upadłości ogłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, często związane z branżą motoryzacyjną.

Jak zauważa branżowy serwis AutomotiveSuppliers.pl, w tym roku upadłość ogłosiły w Niemczech takie firmy z sektora motoryzacyjnego, jak np: mbw-Gruppe, VOIT Automotive, Boryszew Kunststofftechnik Deutschland, Sonnplast Solutions, Bohai Trimet, Schlote Gruppe, KWO Kunststoffteile, Neapco Europe, Weberit Plastics Technologies, Huber Automotive AG czy SGF.

