W skrócie Miley Cyrus posiadała lub jeździła luksusowymi samochodami marek takich jak Porsche, Maserati, McLaren, Tesla i Mercedes.

W jej kolekcji pojawiły się m.in. Smart ForTwo, Maserati Quattroporte, Porsche Cayenne GTS, Tesla Model S Plaid, McLaren MP4-12C oraz Mercedes-Benz SL 550.

W serialu "Hannah Montana" pojawiały się samochody takie jak Ford Mustang Convertible, BMW M3 Cabrio, Porsche 911 Carrera Cabrio, Chevrolet Impala Convertible i Lincoln Town Car.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samochody Miley Cyrus - czym jeżdziła idolka młodzieży?

Miley Cyrus zaczęła swoją przygodę z motoryzacją bardzo wcześnie. Pierwszy samochód otrzymała jeszcze jako nastolatka. Był to Smart ForTwo, czyli niewielkie dwuosobowe auto miejskie. Samochód został podarowany artystce w wieku 15 lat i wyróżniał się indywidualnymi elementami stylistycznymi, m.in. naklejkami z napisem "Miley: Girls Night Out".

Z biegiem lat w życiu gwiazdy zaczęły pojawiać się znacznie droższe samochody, Cyrus zaczęła wybierać modele marek premium.

Maserati, Porsche i Tesla. Luksusowe samochody Miley Cyrus

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów, którym jeździła Miley Cyrus, jest Maserati Quattroporte. Luksusowy sedan kosztował około 140 tys. dolarów (blisko 560 tys. zł). Pod maską znajduje się silnik V8 o pojemności 3,8 litra, który generuje około 530 KM. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 4,7 sekundy, a jego prędkość maksymalna przekracza 300 km/h.

Rozwiń

Wśród aut należących do Miley Cyrus pojawiło się również Porsche Cayenne GTS z 2008 r. Samochód był prezentem z okazji zdania egzaminu na prawo jazdy. SUV wyposażony był w silnik V8 o pojemności 4,8 litra i mocy 405 KM. Auto przyspieszało do 100 km/h w 6,1 sekundy, a jego cena w momencie premiery wynosiła około 70 tys. dolarów (około 280 tys. zł).

W kolejnych latach gwiazda była widywana również w nowszym Porsche Cayenne GTS

Rozwiń

W garażu gwiazdy pojawiła się także Tesla Model S Plaid. Ten elektryczny sedan napędzany jest przy trzy silniki o łącznej mocy 1020 KM i przyspiesza do 100 km/h w 2,1 s. Cena takiego pojazdu zaczyna się od około 96 tys. dolarów, czyli ponad 380 tys. zł.

McLaren i Mercedes. Sportowe modele w garażu Miley Cyrus

Jednym z najbardziej spektakularnych samochodów związanych z Miley Cyrus jest McLaren MP4-12C. Ten produkowany w latach 2011-2014 supersamochód napędzany jest przez silnik V8 o pojemności 3,8 litra z podwójnym turbodoładowaniem, który generuje 625 KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 3,1 s, a jego prędkość maksymalna przekracza 330 km/h. Cena modelu w momencie premiery wynosiła około 240 tys. dolarów, czyli blisko 960 tys. zł.

Wśród samochodów, które pojawiały się w jej kolekcji, znajduje się również Mercedes SL 550. To jeden z pierwszych samochodów kupionych przez artystkę samodzielnie - miała wówczas 19 lat. SL piątej generacji był napędzany silnikiem V8 o pojemności 5,5 l i mocy 388 KM, taki samochód przyspiesza do 100 km/h w 5,4 s. Cena nowego egzemplarza wynosiła około 127 tys. dolarów, czyli ponad 500 tys. zł.

Rozwiń

Samochody z serialu Hannah Montana

Motoryzacja była także ważnym elementem serialu "Hannah Montana", emitowanego w latach 2006-2011 na kanale Disney Channel. Produkcja należała do największych hitów stacji i przyniosła Miley Cyrus międzynarodową popularność.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów serialu był Ford Mustang Convertible, którym bohaterka poruszała się po słonecznym Malibu. Model stał się jednym z symboli produkcji i często pojawiał się w scenach związanych z codziennym życiem bohaterki.

Rozwiń

Mustang powraca również w materiałach promujących jubileuszowy odcinek - w teaserze specjalnego programu z okazji 20-lecia serialu Miley Cyrus ponownie pojawia się za kierownicą czarnego kabrioletu nawiązującego do kultowych scen z produkcji.

Rozwiń

W serialu można było zobaczyć także inne samochody, m.in. BMW M3 Cabrio, Porsche 911 Carrera Cabrio, Chevrolet Impala Convertible czy Lincoln Town Car.

Powrót do kultowej produkcji zapowiedziano na 24 marca 2026 r. Tego dnia na platformie Disney+ ma pojawić się specjalny odcinek przygotowany z okazji 20-lecia serialu.

