W skrócie Vredestein Quatrac Pro 2 to nowa opona całoroczna klasy Ultra-High Performance przeznaczona do mocniejszych i szybszych samochodów, dostępna będzie w 120 rozmiarach, od 17 do 24 cali.

Podczas pierwszych testów na torze sprawdzano zachowanie opon w różnych warunkach, m.in. podczas awaryjnego hamowania i omijania przeszkód na mokrej oraz suchej nawierzchni.

Nie dokonano porównań nowego modelu z poprzednikami ani konkurencją, a wyniki testów wskazują, że auto zachowywało się przewidywalnie i nie traciło sterowności.

Z rzadka śnieżne, raczej mokre zimy, temperatury zwykle przekraczające 0 stopni C, bardziej suchy niż zlodowaciały asfalt - z takimi warunkami coraz częściej do czynienia mają kierowcy w Europie, pomijając oczywiście regiony typowo górskie czy Skandynawię. Z drugiej strony, moc samochodów rośnie, pojawiają się szybkie modele elektryczny i hybrydowe, które w specyficzny, "nagły" sposób oddają siłę napędową na koła. Coraz mniej zimowa aura sprawia, że już 25 proc. kierowców w Europie wybiera opony całoroczne (dane za 2025 rok), zaledwie pięć lat wcześniej było to 14 proc. Ci, którzy zimę widzą rzadko albo wcale nie chcą jednak rezygnować z możliwości pojechania na narty lub po prostu wolą mieć pewność, że w razie gorszych warunków ich auto nie utknie na drodze. Właśnie dla nich producenci tacy jak Vredestein przygotowują opony całoroczne - w tym wypadku z oznaczeniem 3PMSF (symbol góry ze śnieżynką), które sprawia, że ogumienie jest uznawane za oponę zimową oraz indeksem prędkości Y (do 300 km/h).

Vredestein Quatrac Pro 2 - rozmiary i przeznaczenie

Vredestein Quatrac Pro 2 to opona klasy Ultra-High Performance, czyli po prostu nadająca się do samochodów o wyższej mocy i osiągach. Równie dobrze, oczywiście w zależności od rozmiaru, może się nią zainteresować zarówno właściciel Volkswagena Golfa GTI czy BMW X3, jak i Lamborghini Urusa. Ogumienie będzie dostępne w 120 rozmiarach, od 17 do 24 cali, przy czym, gdy opona trafi na rynek (w czerwcu tego roku) do wyboru będzie 38 kombinacji. Ten największy, którego dotąd nie oferował nikt inny, pojawi się już w 2027 r. Można też spodziewać się, że kilku producentów zastosuje te opony jako ogumienie fabryczne, zwłaszcza, że będzie można je konfigurować w rozmiarze do 355 mm szerokości. Ceny opon poznamy w czerwcu.

To opony wielosezonowe klasy Ultra-High Performance z indeksem prędkości Y (do 300 km/h prędkości maksymalnej).

Konstruktorzy szczególną uwagę poświęcili właściwościom opony na mokrej nawierzchni - w tym odporności na zjawisko aquaplaningu. Vredestein Quatrac Pro 2 otrzymał też klasę A w dziedzinie głośności. To najwyższa możliwa nota.

Vredestein Quatrac Pro 2 zbudowano w oparciu o nową mieszankę polimerów, żywic i wypełniaczy, a bieżnik, ze wzorem ułożonym w kształcie litery "V", ma zapewniać lepszą przyczepność. Wreszcie, zadbano też o sam design ogumienia, za który odpowiedzialne było włoskie studio Italdesign. Na boku opony znajdują się trzy elementy graficzne, inspirowane suchą, mokrą i zaśnieżoną nawierzchnią.

Vredestein Quatrac Pro 2 na torze

W ramach pierwszych testów Vredestein przygotował jedynie próby na torze - w BMW X3 20d na tzw. szarpaku, który wprowadza tył aut w poślizg, a kierowca musi odpowiednio zareagować, a do tego w BMW M135, polegające na awaryjnym hamowaniu, omijaniu przeszkody na mokrym przy niższej oraz na suchym przy wyższej prędkości. Nie dane nam było ani porównać nowego ogumienia z poprzednikiem, ani też z konkurencją.

Pierwsza próba pozwalała stwierdzić głównie to, że… systemy bezpieczeństwa w BMW X3 działają skutecznie, a przy tym płynnie. Po wytrąceniu tyłu z równowagi wystarczyło skręcić kierownicę w dobrą stronę, by auto błyskawicznie podążyło w żądanym kierunku. Trudno w tym wypadku o jednoznaczne stwierdzenie, jak wielką było to zasługą akurat tego ogumienia, ale mamy wrażenie, że na innych oponach efekt byłby podobny.

Zainteresowani nimi mogą być zarówno kierowcy hot hatchy w stylu BMW M135, jak i sportowych sedanów czy najdroższych SUV-ów.

Nieco więcej tego, jak zachowuje się sama opona, a nie tylko samochód, można było poczuć podczas prób hamowania z około 60 km/h na mokrej nawierzchni, w dodatku na zjeździe. Awaryjne wciśnięcie hamulca oczywiście wzbudzało ABS, ale też koła wyraźnie "wgryzały się" w nawierzchnię na tyle, na ile pozwalał śliski, mocno zwilżony asfalt. W takich warunkach, przypominających według instruktorów typowo zimową, mokrą nawierzchnię, auto zatrzymywało się po około 60 m. I znów, z braku możliwości porównania wyników z inną oponą, trudno ten jednoznacznie pochwalić je lub zganić, można jedynie powiedzieć, że auto zachowywało się przewidywalnie i nie traciło sterowności.

Podczas prób na torze polegających między innymi na omijaniu przeszkody auto zachowywało dużą stabilność i przewidywalność.

Kolejna próba, również na mokrym, polegała na ominięciu przeszkody przy prędkości od 50 do około 65 km/h. Przód auta przy mocnym skręcie szybko reagował i podążał za ruchem kierownicy, a w dalszej części łuku BMW zachowywało przyczepność także po wciśnięciu gazu. Atakowanie zakrętu z prędkościami rzędu 70-75 km/h (co niektórym uczestnikom się zdarzało) kończyło się zwykle głęboką podsterownością, która po wciśnięciu hamulca przeradzała się w efektowny piruet.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, nie mając obok konkurencji czy poprzedniej generacji opony, jak wypada nowe ogumienie w porównaniu. Na to odpowiedzą niezależne testy.

Ostatnia próba to ominięcie przeszkody i powrót na właściwy pas przy rosnącym tempie jazdy - od 70 do nawet 90-95 km/h. Dopiero wyższe prędkości powodowały delikatny pisk opon, ale auto, pod warunkiem pewnych, szybkich ruchów kierownicą, zachowywało przyczepność i utrzymywało tor jazdy.

Opona Vredestein Quatrac Pro 2 będzie też dostępna dla modeli hybrydowych i elektrycznych, a producent obiecuje, że dzięki nowemu projektowi opasania, będzie też bardziej trwała i odporna na zużycie.

Podczas nawrotów przy wolniejszej prędkości (około 40-50 km/h) znów można było poczuć "na kierownicy", jak przód auta na suchej nawierzchni, mimo dużych sił przenoszonych przez opony, skutecznie wgryza się w asfalt. Teraz pozostaje pytanie, na które odpowiedzą niezależni eksperci i organizacje zajmujące się testowaniem opon - czy Vredestein Quatrac Pro 2 jest tak samo dobry w starciu z konkurencją. Wiele wskazuje na to, że w konkurencjach prowadzonych na mokrej nawierzchni, może być jedną z najlepszych.

130 tys. aut elektrycznych w Polsce. Co dalej z dofinansowaniem? INTERIA.PL