W skrócie Proces zakupu nowego samochodu w Polsce trwa zwykle od 30 do 90 dni, głównie ze względu na czas poświęcany na wybór pojazdu i dostosowanie finansowania.

Na rynku dominuje model hybrydowy, w którym informacje zbierane są online, a ostateczna transakcja dokonywana jest w salonie, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży internetowej.

Etap formalności, zwłaszcza w przypadku leasingu, trwa od tygodnia do dwóch, a większość rejestracji nowych aut w lutym 2026 roku dotyczyła modeli takich jak Toyota Corolla czy Skoda Octavia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zakup auta w Polsce - ile trwa wybór samochodu?

Najwięcej czasu zajmuje etap wyboru pojazdu. Klienci rozpoczynają poszukiwania w internecie, gdzie porównują ceny, wyposażenie i parametry techniczne.

Jak wskazują autorzy raportu Superauto.pl, użytkownicy odwiedzają średnio kilkanaście stron internetowych i wykonują kilkadziesiąt wizyt. Analizują testy, rankingi oraz opinie, a także symulują wysokość rat finansowania.

Proces ten jest czasochłonny niezależnie od wartości auta. Wynika to z dużej liczby dostępnych ofert oraz konieczności dopasowania formy finansowania do możliwości kupującego.

Zakup auta online i w salonie - model hybrydowy

Na polskim rynku dominuje tzw. model hybrydowy. Klient najpierw zbiera informacje w internecie, a następnie udaje się do salonu, gdzie finalizuje zakup.

Równolegle rośnie znaczenie sprzedaży online. Platformy internetowe umożliwiają wybór spośród tysięcy ofert i zawarcie umowy bez wychodzenia z domu.

W 2025 roku użytkownicy platform należących do Superauto.pl kupili samochody o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł brutto. To wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Leasing auta i formalności - ile trwa finalizacja zakupu?

Znacznie krótszy jest etap formalności. W przypadku leasingu, który odpowiada za około 42 proc. transakcji nowych samochodów w Polsce, procedury trwają od tygodnia do dwóch.

Najczęściej cały proces zajmuje około 10 dni. Obejmuje on złożenie wniosku, decyzję finansującą, podpisanie umowy, opłatę wstępną, wystawienie faktury, rejestrację pojazdu oraz jego ubezpieczenie.

Oznacza to, że formalności stanowią niewielką część całego procesu zakupu auta.

Kiedy zaczyna się zakup auta - decyzje kierowców

Jak wskazują autorzy raportu, moment rozpoczęcia poszukiwań nowego samochodu często zbiega się z końcem obecnej umowy leasingowej.

W praktyce oznacza to, że rejestracja pojazdu, np. w lutym, może być efektem decyzji podjętej nawet kilka miesięcy wcześniej.

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w lutym 2026 roku w Polsce zarejestrowano blisko 53 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. To wzrost o 6,4 proc. rok do roku oraz o 15,9 proc. miesiąc do miesiąca.

Wśród najczęściej wybieranych modeli znajdują się Toyota Corolla, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volvo XC60 oraz Toyota Yaris Cross.

