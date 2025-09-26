W skrócie Coraz częściej na drogach pojawiają się nowe znaki, które wspierają zaawansowane systemy rejestrujące wykroczenia kierowców.

Hiszpania wprowadza znak S991f, przypominający o konieczności zachowania odpowiedniej odległości między pojazdami i grożący wysokimi mandatami.

W Polsce obowiązuje zasada dwóch sekund oraz zaawansowany system pomiaru odległości, a za jazdę na zderzaku grozi mandat do 500 zł i 6 punktów karnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Na drogach ma być bezpieczniej, a żeby udało się doprowadzić m.in. do osiągnięcia "Wizji Zero 2050", niezbędne jest systematyczne wprowadzanie zmian na najróżniejszych płaszczyznach. Infrastruktura drogowa stale jest modernizowana, przepisy zaostrzane, a przy drogach montowane są jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia potrafiące wychwycić każde przewinienie. Chociaż dziś wielu kierowców neguje drakońskie przepisy i dotkliwe mandaty karne, to sama wizja Unii Europejskiej jest słuszna i zakłada niemal zerową liczbę ofiar śmiertelnych oraz poważnych obrażeń w wypadkach drogowych na unijnych drogach do 2050 r.

Hiszpania wprowadza nowy znak drogowy. Przypomina kierowcom o ważnej zasadzie

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego w Hiszpanii na swoich social mediach wyjaśniła, czym jest budzący coraz większe zainteresowanie znak o numerze S991f, który na tamtejszych drogach stosowany jest od niedawna. Ma on za zadanie przypominać zmotoryzowanym o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa, czyli zachowaniu odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Pojawił się na drogach ekspresowych oraz dwujezdniowych.

Rozwiń

Dotkliwy mandat grozi za niezastosowanie się do znaku S991f. Kara za utrzymywanie zbyt niewielkiego odstępu

Nowy znak stanął przy hiszpańskich autostradach i drogach dwujezdniowych nie bez przyczyny. Przede wszystkim przepisy regulują na nich utrzymywanie między pojazdami odległości co najmniej 70 metrów. Za naruszenie grozi mandat w wysokości 200 euro oraz 4 punkty karne, jednakże sankcje stają się znacznie bardziej dotkliwe, gdy dojdzie do wypadku - wówczas kierowca zostanie ukarany grzywną 500 euro oraz 6 punktami karnymi.

Skoro pojawiły się nowe znaki to oznacza, że przy drogach znajdują się także nowoczesne urządzenia. Technologia pomiarowa odległości między pojazdami działa w oparciu o system radarowy oraz elektroniczny monitoring. Mierzy odstęp i rejestruje tablice rejestracyjne pojazdów. Hiszpański dziennik "La Razón" ma jednak obawy, że mandaty mogą być niesłusznie wystawiane podczas wyprzedzania czy jazdy w korku.

Mandat za jazdę na zderzaku w Polsce. Kierowcy muszą pamiętać o zasadzie dwóch sekund

Obowiązujące w Polsce od ponad 3 lat przepisy określają minimalny odstęp między pojazdami na drogach szybkiego ruchu i autostradach, który wynosi minimum połowę aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Oznacza to, że poruszając się z szybkością 120 km/h należy zachować od poprzedzającego pojazdu odstęp 60 m, a jadąc 140 km/h - 70 m.

Określenie dystansu nie jest prostym zadaniem, jednakże instruktorzy bezpiecznej jazdy mają na to swój sposób. Warto stosować zasadę dwóch lub trzech sekund, która polega na obraniu punktu znajdujący się przed nami - może nim być biało-czerwony słupek pikietażowy - a następnie odliczamy. Jeśli miniemy go w krótszym czasie niż wspomniane dwie-trzy sekundy to oznacza, że odstęp jest zbyt mały.

Przepisy te egzekwowane za sprawą nowoczesnych mierników prędkości TuCAM II z funkcją DBC, czyli Distance Between Cars (odstęp między samochodami). Dzięki nim funkcjonariusze policji mogą nie tylko zmierzyć prędkość poruszającego się pojazdu, ale także odległość między nimi. Mandat za jazdę na zderzaku wynosi 500 zł, a do konta kierującego zostaje dopisanych 6 punktów karnych.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL