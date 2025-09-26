W skrócie BMW przewiduje, że silniki spalinowe pozostaną z nami na długo, głównie ze względu na trudności z infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych w wielu regionach świata.

Mimo wzrostu sprzedaży aut elektrycznych i hybrydowych w Europie Zachodniej, potrzeby klientów i specyfika rynków azjatyckich oraz bliskowschodnich wymuszają dalszą produkcję aut spalinowych.

Przyszłość motoryzacji według BMW opiera się na trzech architekturach: całkowicie elektrycznej, wyłącznie spalinowej oraz elastycznej umożliwiającej produkcję różnych rodzajów napędów w zależności od regionu i potrzeb.

Ostatnie miesiące to w branży motoryzacyjnej prawdziwy rollercoster. Jeszcze nie tak dawno niemal wszyscy producenci (choć tu wyjątkiem było akurat BMW) dzieliło się swoimi planami dotyczącymi końca produkcji aut spalinowych i ich sprzedaży w Europie. Kilku, na przykład Volvo czy Ford, twierdziło, że na rynkach UE samochodu z napędem spalinowym zostaną wycofane oferty po 2030 roku. Podobne deklaracje składali przedstawiciele Audi czy Mercedesa. Dziś wycofują się z nich rakiem. BMW z kolei od dawna mówiło głosem, że napęd spalinowy ma jeszcze przed sobą przyszłość, szczególnie na tych rynkach, gdzie wprowadzenie napędów elektrycznych ograniczają infrastruktura czy specyfika danego miejsca. Mowa głównie o rynkach bliskowschodnich i azjatyckich.

Przyszłość silników spalinowych i elektrycznych według BMW

Jochen Goller ma rację - silniki spalinowe nie znikną jeszcze przez długie lata. W krajach Europy Zachodniej czy w Skandynawii infrastruktura do ładowania rozwija się szybko i sprzyja masowej sprzedaży aut elektrycznych. Według ostatnich danych stowarzyszenia ACEA w sierpniu elektryki stanowiły 20,2 proc. wszystkich kupionych aut, ich udział od początku roku to jednak 17,7 proc. Z kolei auta o napędzie hybrydowym stanowią aż ponad 40 procent rynku, zarówno w ujęciu styczeń-sierpień jak i w samym sierpniu. To pokazuje, że mimo zachęt, obniżek cen i coraz większych zasięgów istnieje szeroka grupa klientów, która nie jest gotowa na przesiadkę do samochodu elektrycznego. Wystarczy pomysleć choćby o tych kierowcach, którzy mieszkają w blokach i nie mają łatwo dostępnego (i taniego!) punktu ładowania.

W wielu częściach świata, takich jak Indie, nadal brakuje stabilnych sieci energetycznych, a inwestycje w ładowarki są zbyt kosztowne. Tam silniki spalinowe będą niezbędne jeszcze przez długie lata. Równie ważna jest kwestia opłacalności. Elektryki są drogie, a pierwsza fala nowych modeli skierowana była do zamożnych klientów. W segmencie masowym wciąż dominują auta spalinowe i to one generują największe przychody dla producentów.

BMW oprze swoje przyszłe modele na trzech architekturach. Pierwszą z nich jest Neue Klasse - przeznaczona wyłącznie samochodom elektrycznym, od podstaw zaprojektowana pod kątem aerodynamiki, rozkładu masy i nowej elektroniki. To filar elektrycznej ofensywy marki, która już rozpoczęła się premierą nowej generacji iX3.

Drugą architekturą będzie platforma wyłącznie spalinowa. Została przygotowana z myślą o rynkach, gdzie elektryfikacja postępuje powoli, takich jak Indie, Bliski Wschód czy część Europy Wschodniej.

Trzecia platforma to rozwiązanie elastyczne - pozwalające budować zarówno SUV-y i limuzyny z napędem spalinowym, hybrydowym, jak i w pełni elektrycznym, a nawet wodorowym. Dzięki temu BMW może zaoferować w Oslo elektrycznego X5, w Tokio hybrydę plug-in, a w Bombaju tradycyjną wersję benzynową - wszystko w oparciu o tę samą bazę konstrukcyjną. Dzięki temu tworzy się efekt skali, a poszczególne modele łatwo i stosunkowo niskim kosztem można dostosować do specyfiki danego regionu.

Czy zakaz sprzedaży aut spalinowych w UE wejdzie w życie?

Gdybyśmy mieli dziś zakładać się o to, czy ten zakaz faktycznie wejdzie w życie w 2035 roku, to powiedzielibyśmy, że nie. Ola Kaellenius, szef Mercedesa, wysłał nawet list w imieniu europejskich producentów, w którym podkreśla, że "są proszeni o przeprowadzenie transformacji ze związanymi z tyłu rękami" i że zakładany wcześniej zakaz jest nie do zrealizowania. Na korytarzach unijnych instytucji przeprowadzane są rozmowy w sprawie złagodzenia zakazu - być może rozwiązaniem będzie możliwość sprzedawania samochodów hybrydowych, z dużym udziałem hybryd plug-in.

Sigrid de Vries, dyrektor generalna ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów), wyjaśniła stanowisko branży w kilku punktach. Obejmują one m.in. potrzebę rekalkulacji sposobu dekarbonizacji, tak aby Europa mogła zachować konkurencyjność przemysłową, spójność społeczną oraz strategiczną odporność swoich łańcuchów dostaw. "Pojazdy bateryjne dominują w procesie transformacji, ale nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb transportowych", powiedziała de Vries.

Kolejnym ważnym punktem, według pani de Vries, jest neutralność technologiczna. Chociaż pojazdy bateryjne będą dominować w procesie transformacji, nie są one w stanie spełnić wszystkich wymagań transportowych - sugeruje szefowa ACEA. Hybrydy plug-in, ogniwa paliwowe na wodór, silniki spalinowe zasilane paliwami odnawialnymi i inne rozwiązania muszą pozostać na stole.

