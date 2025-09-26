Spis treści: Czym właściwie jest układ EVAP? Jak działa recyrkulacja par paliwa w praktyce? Objawy awarii układu EVAP Jak sprawdzić, czy zawór par paliwa działa? Ile kosztuje naprawa EVAP?

Problem z pochłaniaczem par paliwa, czyli układem EVAP, najczęściej pojawia się wtedy, gdy komputer zaczyna wyświetlacz błąd Check Engine, zaczynamy zauważać wyższe spalanie i wyczuwalna staje się woń paliwa. Przyczyny tego stanu rzeczą mogą być różne - od nieszczelnego korka wlewu paliwa po problemy z przewodami lub z uwagi na "przetankowanie" samochodu.

Czym właściwie jest układ EVAP?

Skrót EVAP pochodzi od angielskiego Evaporative Emission Control System, czyli systemu kontroli emisji par paliwa. Zbiornik paliwa nie jest hermetyczny - benzyna paruje nawet wtedy, gdy auto stoi zaparkowane. Te opary są szkodliwe i łatwopalne, dlatego zamiast wydostawać się na zewnątrz, trafiają do specjalnego filtra z węglem aktywnym, zwanego też kanistrem. W odpowiednim momencie zawór sterowany komputerem otwiera się i kieruje zgromadzone opary do kolektora dolotowego, gdzie mieszają się z paliwem i powietrzem, a następnie ulegają spaleniu w cylindrach. Dzięki temu nic się nie marnuje, a silnik pracuje efektywniej.

Jak działa recyrkulacja par paliwa w praktyce?

Układ EVAP składa się z kilku współpracujących elementów: przewodów odpowietrzających zbiornik, kanistra z węglem aktywnym oraz elektrozaworu sterującego przepływem. Kiedy silnik jest wyłączony, kanister "magazynuje" pary paliwa. Podczas jazdy komputer decyduje, w jakich warunkach najlepiej je spalić - najczęściej przy rozgrzanym silniku i ustabilizowanej pracy jednostki. Dzięki temu emisja szkodliwych substancji jest znacznie mniejsza, a zużycie paliwa nieco niższe.

Objawy awarii układu EVAP

Mimo że EVAP uchodzi za system bezobsługowy, potrafi ulec awarii. Najczęstszym sygnałem jest zapalenie się kontrolki Check Engine. Powodem bywa nieszczelność przewodów, niesprawny zawór albo zużyty korek wlewu paliwa, który nie utrzymuje odpowiedniego ciśnienia. Niekiedy pojawiają się trudności z odpaleniem samochodu po tankowaniu - nadmiar oparów powoduje wtedy zbyt bogatą mieszankę. Zdarza się również nierówna praca silnika na biegu jałowym czy wyczuwalny zapach benzyny wokół auta.

Jak sprawdzić, czy zawór par paliwa działa?

Podstawową metodą jest diagnostyka komputerowa - sterownik silnika zapisuje błędy, które ułatwiają znalezienie problemu. Mechanicy wykorzystują też test dymowy: do układu wprowadza się dym pod lekkim ciśnieniem, aby zlokalizować miejsce wycieku. Nierzadko wystarczy wymiana korka wlewu paliwa, choć czasem konieczna jest naprawa przewodów czy wymiana filtra z węglem aktywnym.

Ile kosztuje naprawa EVAP?

Koszt usunięcia awarii zależy od uszkodzonego elementu. Korek paliwa można kupić za kilkadziesiąt złotych, a przewody czy elektrozawór to wydatek rzędu kilkuset złotych. Najdroższy bywa pochłaniacz z węglem aktywnym - w niektórych autach jego wymiana sięga nawet ponad tysiąca złotych. Zaniedbanie problemu to jednak dużo większe ryzyko: nieszczelny układ może oznaczać niezaliczenie badania technicznego, większe spalanie, a w dłuższej perspektywie także błędy w pracy silnika.

