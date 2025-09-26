W skrócie Bosch zlikwiduje 13 tys. miejsc pracy w Niemczech do 2030 roku, głównie w dziale Mobility.

Redukcje spowodowane są spadkiem popytu na części do silników spalinowych, wolniejszym rozwojem elektromobilności i konkurencją z Chin.

Na kryzys firmy wpływają także wysokie koszty inwestycji w nowe technologie, a trudną sytuację potwierdzają spadające prognozy przychodów.

Bosch zwolni 13 tys. pracowników

Koncern poinformował, że do końca 2030 roku zlikwiduje w Niemczech łącznie 13 tys. miejsc pracy. Największe cięcia obejmą Stuttgart-Feuerbach, gdzie zniknie ok. 3500 etatów. W Schwieberdingen redukcje obejmą 1750 osób, w Homburgu - 1250, a w Waiblingen - 560. Tam fabryka elementów złącznych zostanie zamknięta całkowicie.

Spośród zapowiedzianych redukcji 9 tys. stanowisk było już wcześniej przewidzianych do likwidacji. Zmiany koncentrują się przede wszystkim w dziale Mobility, kluczowym dla działalności koncernu.

Bosch zmaga się z kryzysem w przemyśle motoryzacyjnym

Powodem zwolnień jest spadek popytu na części do silników spalinowych, ale też wolniejsze niż oczekiwano tempo rozwoju elektromobilności. Ponadto Bosch musi konkurować z producentami z Chin, którzy oferują tańsze komponenty.

Na trudną sytuację wpływają również wysokie koszty inwestycji w nowe technologie. Koncern przeznaczył miliardy euro na rozwój rozwiązań elektrycznych, cyfrowych i wodorowych, które jak dotąd nie przynoszą zakładanych zysków. W 2024 roku marża operacyjna spadła do 3,8 proc., co dla firmy tej skali oznacza duże kłopoty.

Bosch w kryzysie motoryzacyjnym. BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Według zarządu luka kosztowa sięga 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł rocznie.

Musimy pilnie pracować nad naszą konkurencyjnością w sektorze mobilności i trwale redukować koszty. To bardzo bolesne, ale niestety nie ma innej drogi

Reakcja związków zawodowych i prognozy

Związek zawodowy IG Metall otwarcie krytykują decyzję:

- Bosch działa krótkowzrocznie, nie zapewniając przyszłości ani pracownikom, ani regionom, które przez dekady żyły z tej produkcji - ocenił Peter Vollmar z IG Metall Homburg-Saarpfalz.

W 2024 roku przychody Bosch wyniosły 90,5 mld euro (ok. 395 mld zł). Prognoza na 2025 rok mówi o sprzedaży na poziomie 57 mld euro (ok. 250 mld zł). To oznacza istotny spadek skali działalności.

Problemy Boscha wpisują się w szerszy kryzys niemieckiej motoryzacji

Redukcje zatrudnienia ogłaszają także inni dostawcy i producenci. Transformacja w stronę elektromobilności okazała się dla wielu bardziej obciążeniem niż szansą.

Na sytuację wpływają także napięcia handlowe.

"Rozwój sytuacji geopolitycznej i bariery handlowe, takie jak cła, powodują znaczną niepewność - my, jak wszystkie firmy, musimy się z tym mierzyć" - stwierdził Markus Heyn, członek zarządu Boscha i szef działu Mobility.

Od sierpnia 2025 roku obowiązuje obniżona, 15-procentowa stawka celna na auta i części sprowadzane do USA z Unii Europejskiej. Zdaniem niemieckiego stowarzyszenia VDA to krok w dobrą stronę, ale bariery handlowe nadal pozostają poważnym problemem.

