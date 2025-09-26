Bosch tnie etaty w Niemczech. 13 tys. osób straci pracę do 2030 roku
Tysiące pracowników stracą zatrudnienie, a całe regiony Niemiec odczują skutki decyzji tej decyzji. Bosch ogłosił plan oszczędnościowy, który zakłada likwidację 13 tys. miejsc pracy w Niemczech do końca dekady.
W skrócie
- Bosch zlikwiduje 13 tys. miejsc pracy w Niemczech do 2030 roku, głównie w dziale Mobility.
- Redukcje spowodowane są spadkiem popytu na części do silników spalinowych, wolniejszym rozwojem elektromobilności i konkurencją z Chin.
- Na kryzys firmy wpływają także wysokie koszty inwestycji w nowe technologie, a trudną sytuację potwierdzają spadające prognozy przychodów.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Bosch zwolni 13 tys. pracowników
Koncern poinformował, że do końca 2030 roku zlikwiduje w Niemczech łącznie 13 tys. miejsc pracy. Największe cięcia obejmą Stuttgart-Feuerbach, gdzie zniknie ok. 3500 etatów. W Schwieberdingen redukcje obejmą 1750 osób, w Homburgu - 1250, a w Waiblingen - 560. Tam fabryka elementów złącznych zostanie zamknięta całkowicie.
Spośród zapowiedzianych redukcji 9 tys. stanowisk było już wcześniej przewidzianych do likwidacji. Zmiany koncentrują się przede wszystkim w dziale Mobility, kluczowym dla działalności koncernu.
Bosch zmaga się z kryzysem w przemyśle motoryzacyjnym
Powodem zwolnień jest spadek popytu na części do silników spalinowych, ale też wolniejsze niż oczekiwano tempo rozwoju elektromobilności. Ponadto Bosch musi konkurować z producentami z Chin, którzy oferują tańsze komponenty.
Na trudną sytuację wpływają również wysokie koszty inwestycji w nowe technologie. Koncern przeznaczył miliardy euro na rozwój rozwiązań elektrycznych, cyfrowych i wodorowych, które jak dotąd nie przynoszą zakładanych zysków. W 2024 roku marża operacyjna spadła do 3,8 proc., co dla firmy tej skali oznacza duże kłopoty.
Według zarządu luka kosztowa sięga 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł rocznie.
Musimy pilnie pracować nad naszą konkurencyjnością w sektorze mobilności i trwale redukować koszty. To bardzo bolesne, ale niestety nie ma innej drogi
Reakcja związków zawodowych i prognozy
Związek zawodowy IG Metall otwarcie krytykują decyzję:
- Bosch działa krótkowzrocznie, nie zapewniając przyszłości ani pracownikom, ani regionom, które przez dekady żyły z tej produkcji - ocenił Peter Vollmar z IG Metall Homburg-Saarpfalz.
W 2024 roku przychody Bosch wyniosły 90,5 mld euro (ok. 395 mld zł). Prognoza na 2025 rok mówi o sprzedaży na poziomie 57 mld euro (ok. 250 mld zł). To oznacza istotny spadek skali działalności.
Problemy Boscha wpisują się w szerszy kryzys niemieckiej motoryzacji
Redukcje zatrudnienia ogłaszają także inni dostawcy i producenci. Transformacja w stronę elektromobilności okazała się dla wielu bardziej obciążeniem niż szansą.
Na sytuację wpływają także napięcia handlowe.
"Rozwój sytuacji geopolitycznej i bariery handlowe, takie jak cła, powodują znaczną niepewność - my, jak wszystkie firmy, musimy się z tym mierzyć" - stwierdził Markus Heyn, członek zarządu Boscha i szef działu Mobility.
Od sierpnia 2025 roku obowiązuje obniżona, 15-procentowa stawka celna na auta i części sprowadzane do USA z Unii Europejskiej. Zdaniem niemieckiego stowarzyszenia VDA to krok w dobrą stronę, ale bariery handlowe nadal pozostają poważnym problemem.