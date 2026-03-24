Czekali 80 lat na ten most. Przeprawa na Odrze za 350 mln zł coraz bliżej
Budowa mostu na Odrze na pograniczu województw śląskiego i opolskiego osiągnęła jeden z najważniejszych etapów. Po zakończeniu nasuwania konstrukcji inwestycja wchodzi w fazę prac wykończeniowych. Nowa przeprawa ma zakończyć problemy komunikacyjne, które trwają od zniszczenia mostu w 1945 roku.
W skrócie
- Operację nasuwania przęseł mostu na Odrze zakończono 10 marca 2026 roku, a inwestycja wchodzi w fazę prac wykończeniowych.
- Nowy most na Odrze będzie miał ponad 630 metrów długości, 13 przęseł i nie będzie objęty ograniczeniami tonażowymi, powstaną również ponad 2 km dróg dojazdowych.
- Budowa mostu kosztuje 350,8 mln zł, wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe, a projekt otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Most na Odrze - zakończono nasuwanie przęseł
Jak poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zakończono operację nasuwania przęseł nowego mostu na Odrze. To kluczowy moment w realizacji inwestycji.
Proces rozpoczął się w sierpniu 2025 roku. Konstrukcję podzielono na 27 segmentów o długości od 14,45 do 25 metrów. Elementy wykonywano i nasuwano w cyklach tygodniowych. Każdy segment sprężano 22 kablami, naprzemiennie co drugi.
Operację zakończono 10 marca 2026 roku. Kolejny etap obejmuje wykonanie dylatacji, odwodnienia oraz elementów infrastruktury drogowej.
Most na Odrze (DW421) - długość, przęsła i nośność
Nowa przeprawa powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421, w miejscu obecnej przeprawy promowej między Grzegorzowicami a Ciechowicami.
Obiekt będzie miał ponad 630 metrów długości i 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 metrów. Most zostanie dostosowany do współczesnych standardów ruchu drogowego i nie będzie objęty ograniczeniami tonażowymi.
W ramach inwestycji powstanie również ponad 2 km dróg dojazdowych. Połączą one drogę powiatową DP3500S oraz drogę wojewódzką DW915. Zmieni się także przebieg trasy DW421.
Most na Odrze zamiast promu - koniec przerw w ruchu
Nowa przeprawa zastąpi jedyne na śląskim odcinku Odry połączenie promowe. Obecnie kursujący prom między Grzegorzowicami a Ciechowicami jest zależny od warunków pogodowych.
W okresach niskiego stanu wody latem prom bywa unieruchamiany. Zimą przeszkodą jest zamarzająca rzeka. W efekcie kierowcy zmuszeni są do korzystania z objazdów.
Most zapewni stałe, całoroczne połączenie drogowe i poprawi płynność ruchu w regionie. Inwestycja ma także odciążyć Racibórz i zmienić układ potoków ruchu w tej części województwa śląskiego.
Budowa mostu na Odrze - koszt 350,8 mln zł i wykonawca
Całkowity koszt inwestycji wynosi 350,8 mln zł. Wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe. Projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 270,5 mln zł. Umowę na realizację podpisano w styczniu 2024 roku.
Trudne warunki gruntowe i technologie budowy mostu
Budowa przeprawy wymagała zastosowania zaawansowanych metod ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w rejonie Odry.
Zastosowano m.in. kolumny wymiany dynamicznej, kolumny żwirowe i betonowe oraz technologię zagęszczania impulsowego RIC. Wykorzystano również przeciążenia nasypów drogowych, aby ograniczyć osiadanie konstrukcji.