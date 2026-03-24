Błędy w pytaniach na prawo jazdy. 21 osób mogło niesłusznie oblać egzamin
Wynik egzaminu na prawo jazdy zawsze zależy wyłącznie od wiedzy kandydata? Okazuje się, że niekoniecznie. Najnowsze ustalenia Ministerstwa Infrastruktury pokazują, że w części przypadków system mógł zawieść.
Spis treści:
- Nieprawidłowości w bazie pytań egzaminacyjnych
- Kto mógł stracić przez błędy w pytaniach?
- Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie egzaminów
Nieprawidłowości w bazie pytań egzaminacyjnych
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wykryciu nieprawidłowości w bazie pytań używanych podczas egzaminów teoretycznych. Analiza przeprowadzona przez komisję weryfikującą wykazała, że część pytań budziła wątpliwości pod względem zgodności z aktualnym stanem prawnym.
Błędy potwierdzono w 8 pytaniach spośród 3505 znajdujących się w oficjalnym katalogu. To około 0,23 proc. całej bazy. Wadliwe pytania zostały już wycofane z systemów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i nie są obecnie losowane podczas egzaminów.
Egzamin teoretyczny polega na udzieleniu odpowiedzi na 32 losowo wybrane pytania z centralnej bazy. Każde pytanie ma przypisaną wartość punktową, a wynik końcowy decyduje o dopuszczeniu do części praktycznej.
Kto mógł stracić przez błędy w pytaniach?
Resort wskazał, że na poziomie ogólnokrajowym zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane. Chodzi o kandydatów, którzy uzyskaliby wynik pozytywny, gdyby ich odpowiedzi zostały uznane zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Osoby te mają zostać indywidualnie poinformowane o dalszym trybie postępowania. Na razie nie wskazano, czy będzie to ponowne podejście do egzaminu bez opłat, czy administracyjne uznanie wyniku.
W praktyce oznacza to, że część kandydatów mogła nie zdać egzaminu z przyczyn niezależnych od siebie, co wiąże się z koniecznością ponownego podejścia i dodatkowym kosztem ok. 50 zł za egzamin teoretyczny.
Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie egzaminów
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział działania systemowe. Jak wskazał podczas briefingu, konieczne jest zarówno szczegółowe wyjaśnienie sprawy, jak i wprowadzenie zmian legislacyjnych.
Celem ma być usprawnienie procesu przygotowywania i weryfikacji pytań egzaminacyjnych. Minister podkreślił, że komisja odpowiedzialna za bazę pytań powinna otrzymać odpowiednie narzędzia, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, szczególnie w okresach zmian przepisów.
Resort przyznał, że do takiej sytuacji nie powinno dojść, zwłaszcza że egzamin na prawo jazdy ma charakter państwowy i powinien być jednoznaczny oraz w pełni wiarygodny.