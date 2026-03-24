Spis treści: Nieprawidłowości w bazie pytań egzaminacyjnych Kto mógł stracić przez błędy w pytaniach? Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie egzaminów

Nieprawidłowości w bazie pytań egzaminacyjnych

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wykryciu nieprawidłowości w bazie pytań używanych podczas egzaminów teoretycznych. Analiza przeprowadzona przez komisję weryfikującą wykazała, że część pytań budziła wątpliwości pod względem zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Błędy potwierdzono w 8 pytaniach spośród 3505 znajdujących się w oficjalnym katalogu. To około 0,23 proc. całej bazy. Wadliwe pytania zostały już wycofane z systemów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i nie są obecnie losowane podczas egzaminów.

Egzamin teoretyczny polega na udzieleniu odpowiedzi na 32 losowo wybrane pytania z centralnej bazy. Każde pytanie ma przypisaną wartość punktową, a wynik końcowy decyduje o dopuszczeniu do części praktycznej.

Kto mógł stracić przez błędy w pytaniach?

Resort wskazał, że na poziomie ogólnokrajowym zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane. Chodzi o kandydatów, którzy uzyskaliby wynik pozytywny, gdyby ich odpowiedzi zostały uznane zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Osoby te mają zostać indywidualnie poinformowane o dalszym trybie postępowania. Na razie nie wskazano, czy będzie to ponowne podejście do egzaminu bez opłat, czy administracyjne uznanie wyniku.

W praktyce oznacza to, że część kandydatów mogła nie zdać egzaminu z przyczyn niezależnych od siebie, co wiąże się z koniecznością ponownego podejścia i dodatkowym kosztem ok. 50 zł za egzamin teoretyczny.

Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie egzaminów

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział działania systemowe. Jak wskazał podczas briefingu, konieczne jest zarówno szczegółowe wyjaśnienie sprawy, jak i wprowadzenie zmian legislacyjnych.

Celem ma być usprawnienie procesu przygotowywania i weryfikacji pytań egzaminacyjnych. Minister podkreślił, że komisja odpowiedzialna za bazę pytań powinna otrzymać odpowiednie narzędzia, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, szczególnie w okresach zmian przepisów.

Resort przyznał, że do takiej sytuacji nie powinno dojść, zwłaszcza że egzamin na prawo jazdy ma charakter państwowy i powinien być jednoznaczny oraz w pełni wiarygodny.

