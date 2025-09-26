W skrócie Na weselu w Garczu uczestnicy zorganizowali drift samochodowy na ruchliwej drodze, blokując skrzyżowanie.

Policja zabezpieczyła nagranie z wydarzenia i nałożyła mandat na właściciela aut, który odmówił wskazania kierowców.

Właściciel pojazdów otrzymał 2 tys. zł mandatu, a podobne sytuacje miały już miejsce w innych miastach.

Drift na weselu w Garczu - blokada skrzyżowania

W połowie sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 211 w Garczu ruchliwe skrzyżowanie zostało zablokowane przez weselników. Para młoda stanęła na środku jezdni, a wokół niej przez kilka minut driftowały dwa samochody. Nagranie trafiło do internetu, a następnie zostało zabezpieczone przez policję.

Funkcjonariusze z Kartuz ocenili, że na filmie widać zbieg wielu wykroczeń. To m.in. stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, tamowanie ruchu, przejazd na czerwonym świetle czy omijanie pojazdu na przejściu dla pieszych.

"Rozumiemy, że ślub to wyjątkowe wydarzenie, ale w tym przypadku doszło do realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym, a także dla samej pary młodej" - poinformowała w rozmowie z Interią mł. sierż. Aleksandra Philipp z KPP w Kartuzach.

Właściciel samochodów odmówił wskazania kierowców

Policja ustaliła, że oba pojazdy, które brały udział w pokazie driftu należały do 35-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna został wezwany na komendę i poproszony o wskazanie osób, które prowadziły jego samochody podczas wesela. Odmówił, tłumacząc, że nie wie, kto kierował pojazdami.

Ostatecznie właściciel pojazdów musi zapłacić 2 tys. zł. Policja nie zdecydowała się kierować sprawy do sądu. Mandat wystawiono na miejscu.

Zgodnie z art. 96 §3 Kodeksu wykroczeń, właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać osobę, której powierzył samochód. Za niewskazanie kierującego grozi mandat w wysokości od 500 zł do nawet 8 tys. zł.

Podobne zdarzenia zdarzają się coraz częściej. Kilka miesięcy wcześniej w Radomiu kierowcy urządzili drift wokół pary młodej na drodze publicznej. Tam również interweniowała policja, a sprawa zakończyła się mandatami i zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych samochodów.

