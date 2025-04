Jak poinformował Interię kom Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w ubiegłym roku zgłoszono Policji 21 519 wypadków, do których doszło na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu. To o 583 wypadki (+2,8 proc.) więcej niż w 2023 roku.

Aż o 6,7 proc. względem poprzedniego roku wzrosła też liczba zgłoszonych policjantom kolizji. Ubiegły rok zamknął się pod tym względem liczbą 390 580 zdarzeń. Dla porównania, w roku 2023 było to 326 266 kolizji, a w roku 2023 - 356 991.

Co pocieszające, odnotowano zauważalne spadek liczby wypadków spowodowanych przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. W 2024 roku uczestnicy ruchu (w tym kierujący, rowerzyści i piesi) będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1 460 wypadków w których zginęło 211 osób, a ranne zostały 1 653 osoby. Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami (nie tylko mechanicznymi). Z ich winy doszło do 1 230 wypadków, w których zginęło 176 osób, a rannych zostało 1 441 osób.

W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, ci pod działaniem alkoholu (zarówno "po spożyciu", jak i "pod wpływem") stanowili 6,3 proc sprawców. W porównaniu do 2023 roku nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych kierujących "pod działaniem alkoholu" o 101 zdarzeń, liczby osób zabitych o 36 oraz liczby rannych o 65.

W 2024 roku do największej liczby wypadków doszło w maju (10,1 proc. ogółu) i w lipcu (9,9 proc). Najwięcej osób zginęło w październiku (10,3 proc.) oraz w lipcu (9,8 proc.). Ze statystycznego punktu widzenia, najwięcej wypadków odnotowano w piątki (16,1 proc. ogółu). Piątek przynosił też z reguły najwięcej rannych. Pod względem wypadków ze skutkiem śmiertelnym najtragiczniejszymi dniami tygodnia były w ubiegłym roku soboty (15,7 proc. ogółu ofiar).

Do zdecydowanej większości wypadków na polskich drogach dochodzi z winy kierujących pojazdami. W 2024 roku policja odnotowała 19 636 takich zdarzeń, co stanowi 91,2 proc. ogółu. Ich bilans to 1 629 ofiar śmiertelnych (85,9 proc. ogółu) i 22 924 rannych (92,5 proc. ogółu).