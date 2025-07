Wakacje to czas, gdy wielu Polaków wsiada w samochód i rusza na południe Europy. Część wybiera własne auto, inni korzystają z wypożyczalni już na miejscu. Jednak nie wszyscy wiedzą, że na zagranicznych drogach obowiązują czasem absurdalne - z naszej perspektywy - przepisy. Ich złamanie może słono kosztować, a tłumaczenie "nie wiedziałem" nie pomoże.

Włochy. Mandat za uchylone okno

We Włoszech możesz dostać mandat tylko za to, że zostawisz samochód z uchyloną szybą. Mówi o tym paragraf 4 w artykule 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowcę obowiązek "zabezpieczenia pojazdu przed dostępem osób nieupoważnionych". Chodzi o to, że zostawiając szybę choćby lekko opuszczoną, zwiększasz ryzyko kradzieży.

Mandat? Od 42 do 173 euro, czyli nawet 740 zł. A to dopiero początek - we Włoszech jazda pod wpływem alkoholu ze stężeniem powyżej 1,5 promila może zakończyć się karą w wysokości do 6 tys. euro (o. 25 tys. zł), ale także aresztem, a nawet konfiskatą i przymusową licytacją pojazdu. Włoskie przepisy są także bardzo restrykcyjne wobec motocyklistów, którzy nie przestrzegają obowiązku noszenia kasku. Ryzykują oni nawet 60-dniową konfiskatę maszyny.

Niemcy. 80 euro za trzaskanie drzwiami

W Niemczech za zbyt głośne zamknięcie drzwi samochodu grozi mandat w wysokości 80 euro (ok. 340 zł). Tak - to nie żart. Tamtejszy kodeks drogowy (StVO) zabrania nadmiernego hałasu, a trzaskanie drzwiami może być jego źródłem, zwłaszcza na osiedlach.

W praktyce trudno złapać kogoś "na gorącym uczynku", ale jeśli zamkniesz drzwi z hukiem przy policjancie - mandat gotowy.

Austria. Zapłacisz za niepotrzebne wezwanie policji

W Austrii obowiązuje tak zwany "podatek od niebieskiego światła". To opłata w wysokości 36 euro (ok. 154 zł), którą zapłacisz, jeśli niepotrzebnie wezwiesz policję do kolizji, którą można było rozwiązać polubownie. Rozwiazanie to ma zachęcić kierowców do samodzielnego sporządzania oświadczenia sprawcy w drobnych stłuczkach.

Hiszpania. Rabat na mandat

W Hiszpanii natomiast możemy otrzymać rabat na karę za popełnione wykroczenie. W przypadku, gdy opłacimy mandat w ciągu 20 dni od jego wystawienia, możemy liczyć na zniżkę wynoszącą nawet 50 proc.

Pewne zachowania, które w Polsce uchodzą za błahe lub wręcz naturalne, za granicą mogą zostać potraktowane jak wykroczenie. Dlatego zanim ruszymy w podróż, lepiej sprawdzić zasady obowiązujące w kraju, do którego jedziemy. To najprostszy sposób, by uniknąć niepotrzebnych kosztów i nieprzyjemności podczas wakacyjnego wyjazdu.

