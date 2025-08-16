W skrócie Od września wzrosną ceny badań technicznych pojazdów, a nowe stawki obejmą wszystkie typy pojazdów.

Podwyżki tłumaczone są długim brakiem zmian w opłatach, inflacją i rosnącymi kosztami prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Planowane są także dodatkowe zmiany w przepisach, m.in. możliwość wcześniejszego badania i konieczność dokumentacji fotograficznej.

Kilka dni temu na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podał pierwsze informacje o nadchodzącej podwyżce. Zgodnie z pierwszymi informacjami stawka za badanie techniczne samochodu osobowego bez LPG ma wzrosnąć z 98 na 149 zł, a więc o 53 proc.

Wiceminister zdradził wówczas również, że podwyżki innych rodzajów pojazdów będą "proporcjonalne".

Nowe stawki badań technicznych pojazdów

Teraz już wiemy, ile dokładnie zapłacą kierowcy, bowiem ministerstwo opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 2004 roku, określającego stawki badań technicznych.

Podkreślmy, że póki co jest to projekt nowelizacji, a nie obowiązujące jeszcze prawo. Z drugiej strony jest to raczej wyłącznie kwestia czasu, gdy poniższe stawki staną się obowiązującymi.

Oto jakie ceny za badanie techniczne proponuje rząd:

motocykl, ciągnik rolniczy 94 zł (obecnie - 62 zł)

samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 tony, trójkołowiec - 149 zł (obecnie - 98 zł)

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą - 304 zł (obecnie - 199 zł)

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 3,5 t - 16 ton - 234 zł (obecnie - 153 zł)

badanie specjalistyczne pojazd zasilanego gazem LPG - 96 zł (obecnie - 63 zł). Tę stawkę doliczamy do bazowej stawki za przegląd samochodu, co daje kwotę 245 zł (obecnie - 161 zł)

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t ciągnik samochodowy balastowy - 269 zł (obecnie - 176 zł)

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t - 61 zł (obecnie - 40 zł)

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t - 76 zł (obecnie - 50 zł)

motorower 76 zł (obecnie - 50 zł)

Dlaczego badania techniczne drożeją?

Stawki badań technicznych pojazdów nie były zmieniane od 2004 roku, a więc od 21 lat. Diagności wskazywali, że przez ten czas w Polsce zmieniło się właściwie wszystko. W tamtym czasie minimalne wynagrodzenie wynosiło 824 zł brutto, co wystarczało na opłacenie zaledwie ośmiu badań. Dziś, przy płacy minimalnej na poziomie 4666 zł brutto, można wykonać niemal sześć razy więcej przeglądów.

Jak podkreślają diagności i właściciele SKP, w ciągu 20 lat inflacja osiągnęła 85 proc., co ich zdaniem w pełni uzasadnia potrzebę podniesienia opłat.

Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska kilka miesięcy temu mówiła, że realna i wyważona stawka za badanie techniczne samochodu osobowego to 200 zł netto (plus VAT, czyli 246 zł brutto). Ostatecznie rząd uznał, że taka kwota byłaby zbyt dużym szokiem dla kierowców.

Zmian w badaniach technicznych będzie więcej

Podwyżka opłat to jedynie fragment szerszego pakietu zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Wśród nowości będzie możliwość wykonania badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania.

Znowelizowana ustawa będzie również wprowadzała obowiązek sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

Nowe przepisy muszą przejść przejścia pełną ścieżkę legislacyjną - a ta, nawet w optymistycznym scenariuszu, potrwa kilka miesięcy.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News