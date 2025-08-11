Na specjalnej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przedstawił plany zmian przepisów dotyczących okresowych badań technicznych.

Będą nowe wyższe ceny badań technicznych

Właściciele Stacji Kontroli Pojazdów od dawna domagali się "urealnienia" stawek za badania techniczne. Obecna opłata - 98 zł za przegląd samochodu osobowego bez instalacji LPG (z instalacją - 162 zł) obowiązuje od września 2004 roku, czyli nie zmieniła się przez ponad 20 lat.

W tamtym czasie minimalne wynagrodzenie wynosiło 824 zł brutto, co wystarczało na opłacenie zaledwie ośmiu badań. Dziś, przy płacy minimalnej na poziomie 4666 zł brutto, można wykonać niemal sześć razy więcej przeglądów. Jak podkreślają diagności i właściciele SKP, w ciągu 20 lat inflacja osiągnęła 85 proc., co ich zdaniem w pełni uzasadnia potrzebę podniesienia opłat.

Stacje mają przecież swoje koszty związane czy to z serwisem czy konserwacją urządzeń, wypłatami dla diagnostów, podatkami oraz utrzymaniem nieruchomości.

Ile wyniesie podwyżka cen za przeglądy?

Jak 11 sierpnia oficjalnie poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł. To znaczy, że koszt badania samochodu osobowego bez LPG wyniesie 149 zł.

Opłaty za inne rodzaje pojazdów, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle mają wzrosnąć "proporcjonalnie", a więc o około połowę.

Jak poinformował wiceminister Stanisław Bukowiec, nowe stawki powinny zacząć obowiązywać już od września tego roku.

