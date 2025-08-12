W skrócie Honda wyprodukowała już 500 milionów motocykli na całym świecie i stale zwiększa swoje możliwości produkcyjne.

Japoński producent inwestuje w nowe fabryki, m.in. w Turcji i Indiach, by odpowiedzieć na rosnący popyt na jednoślady.

Rynek turecki oraz indyjski dynamicznie rosną, a Honda planuje produkować nawet 7 milionów motocykli rocznie.

Honda swoją działalność rozpoczęła od jednośladów w 1949 r., a zaledwie dekadę później była już globalnym liderem produkcji motocykli. Rozwój był niewiarygodnie szybki, a w 1997 r. liczba wyprodukowanych maszyn przekroczyła 100 mln. Dekadę później Japończycy chwalili się osiągnięciem 200 mln jednośladów, a na kolejne 100 mln czekali już zaledwie 6 lat.

W 2004 r. globalna produkcja motocykli Hondy przekroczyła 10 mln sztuk rocznie, a w 2019 r. osiągnięto nawet pułap 30 mln. Chociaż dalsze plany nieco zahamowała pandemia COVID-19, to w maju 2025 r. japońska firma osiągnęła 500 mln sztuk skumulowanej produkcji jednośladów na całym świecie. Świętowanie tego potężnego sukcesu odbyło się w fabryce w indyjskim Gujarat, która w 2027 r. stanie się największym zakładem produkcyjnym Hondy, gdy uruchomiona zostanie czwarta linia produkcyjna.

Egzemplarz numer 500 000 000. Honda materiały prasowe

Honda podbija Turcję. W przyszłym roku fabrykę opuszczą pierwsze motocykle

Motocyklowy gigant kontynuuje światową ekspansję. Honda zainwestuje ponad 17 mln euro w fabrykę w Turcji, w której pracować będzie około 300 osób. Według wniosku wysłanego do tureckiego ministerstwa środowiska wyprodukowane jednoślady mają trafiać na tamtejszy rynek, ale także do Unii Europejskiej.

Wybór japońskiego producenta raczej nie powinien dziwić, a wszystkiemu winne są statystyki - według tureckiego urzędu statystycznego TUIK w ubiegłym roku na drogach w tym kraju jeździło 6,262 mln jednośladów (motocykli i motorowerów). W latach 2019-2021 przyrost rok do roku oscylował w okolicach 200 tys., a teraz zaczyna zbliżać się do poziomu miliona. W 2022 r. jednośladów łącznie było 4,124 mln sztuk, a rok później już 5,079 mln.

Nowa fabryka w Turcji. Honda materiały prasowe

Turecki rynek motocykli rośnie w siłę. Honda otwiera nową fabrykę

Honda poinformowała, że w ubiegłym roku sprzedała w Turcji 162 tys. motocykli, ale widząc stale rosnącą liczbę jednośladów na drogach ma ogromne nadzieje na znaczne zwiększenie tego wyniku. Istnieje na to spora szansa, ponieważ według serwisu Hispanatolia zdecydowana większość dużych tureckich miast odnotowała dwucyfrowy wzrost motocykli i motorowerów na drogach w minionym roku.

Aktualnie japoński gigant motocyklowy posiada w Unii Europejskiej tylko jedną fabrykę, która zlokalizowana jest we włoskiej Atessie. Pierwszy zagraniczny zakład Hondy, który powstał w Belgii w 1963 r. - podobnie jak fabryka w Hiszpanii - został zamknięty, a produkcję przeniesiono do słonecznej Italii.

Honda planuje produkować nawet 7 mln jednośladów rocznie w Indiach. Inwestuje 90 mln euro w nową linię produkcyjną

Imponujące wyniki sprzedażowe Hondy napędzają ją do dalszego działania, a japoński producent zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnej. Firma zainwestuje około 90 mln euro w nową linię produkcyjną w fabryce w Indiach, zwiększając tym samym zatrudnienie o kolejne 1,8 tys. osób i osiągając zdolności produkcyjne sięgające 650 tys. egzemplarzy rocznie. We wszystkich czterech zakładach w tym kraju Honda może każdego roku produkować 6,14 mln jednośladów, a uruchomienie kolejnej linii ma zwiększyć tę liczbę do 7 mln sztuk.

Pierwsze zakłady w Indiach otworzono w 2001 r., a do maja tego roku wszystkie fabryki w tym kraju opuściło ponad 70 mln egzemplarzy. Aktualnie Honda produkuje swoje motocykle w 37 fabrykach zlokalizowanych w 23 krajach, a roczna produkcja przekracza 20 mln jednośladów.

