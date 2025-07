Pod koniec maja pojawiła się informacja długo wyczekiwana przez miłośników KTM. Potwierdziły się wówczas spekulacje, że marka z Mattighofen, a także GASGAS i Husqvarna przetrwają, jednakże ich przyszłość nie będzie wiązana z Austrią, a z Indiami, ponieważ to Bajaj Auto uratował spółkę Pierer Mobility od bankructwa. Od 2007 r. indyjski producent był udziałowcem KTM-a i zobowiązał się do przekazania grupie dodatkowych 600 mln euro - oprócz wcześniej zainwestowanych 200 mln euro - aby umożliwić spółce realizację warunków porozumienia restrukturyzacyjnego, w tym wypłatę 30 proc. zobowiązań wobec wierzycieli.

Gottfried Neumeister w rozmowie z dziennikarzami z portalu "Cycle World" dokładnie opowiedział o tym, jakie decyzje niemal nie doprowadziły KTM do bankructwa. "To nie jest tak, że nagle popyt na motocykle na świecie spadł i wszyscy znaleźli się w kryzysie. Istnieją trzy oczywiste powody, dla których firma znalazła się w tej sytuacji" - podkreślił na samym początku rozmowy Neumeister.

CEO KTM wskazał drugi powód doprowadzający markę na skraj bankructwa. Było nim przejęcie MV Agusty, do którego doszło w nieodpowiednim momencie, gdy finanse KTM już były pod gigantycznym obciążeniem. O tym zakupie mówiono od dawna podkreślając, że jest to skryte marzenie Stefana Pierera, który w swoim posiadaniu chciał mieć ekskluzywną włoską markę motocykli. Nie udało się z Ducati, więc wybór padł na MV Agustę. Prezes marki Timur Sardarov szybko dogadał się z Austriakami, co doprowadziło do wykupienia 25 proc. udziałów, a następnie do zakupu pakietu większościowego. "W efekcie kosztowało nas to nie tylko samo przejęcie MV Agusty, ale również inwestycje w kapitał obrotowy i pokrycie strat - łącznie 220 mln euro. Te dwie liczby razem dają już 620 mln euro" - dodał.