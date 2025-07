W dieslu zapłon mieszanki odbywa się pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, co generuje znacznie więcej sadzy niż w przypadku zapłonu iskrowego w silnikach benzynowych. Ta sadza miesza się z olejem, tworząc zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia elementów silnika.

Oleje do diesli zazwyczaj charakteryzują się wyższą lepkością, co zapewnia lepszą ochronę przy wysokich obciążeniach. Typowe oznaczenia to 5W-40 lub 10W-40, podczas gdy w silnikach benzynowych coraz częściej stosuje się oleje o niskiej lepkości jak 0W-20 czy 5W-30, które zmniejszają opory wewnętrzne i poprawiają ekonomię jazdy.

Co się stanie jeśli wleję zły olej do silnika?

Konsekwencje użycia niewłaściwego oleju mogą nie być widoczne od razu. Wlanie oleju benzynowego do diesla skutkuje niewystarczającą ochroną przed sadzą. W ciągu kilku tysięcy kilometrów może dojść do:

Z kolei użycie oleju do diesla w silniku benzynowym może prowadzić do problemów z katalizatorem. Wysokie stężenie dodatków przeciwzużyciowych, szczególnie związków fosforu i siarki, zatruwa katalizator, prowadząc do jego nieodwracalnego uszkodzenia. Wymiana katalizatora to koszt nawet kilku tysięcy zł.