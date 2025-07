Właściciele samochodów z instalacją gazową często nie zdają sobie sprawy, że ich silniki wymagają bardziej intensywnej pielęgnacji niż jednostki zasilane wyłącznie benzyną. Kluczem do długowieczności silnika pracującego na LPG jest dostosowanie interwałów serwisowych do specyfiki tego paliwa. Ignorowanie tej zasady może prowadzić do przedwczesnego zużycia kosztownych części nieplanowanych napraw.

Podczas spalania benzyny krople paliwa odparowują w komorze spalania, co naturalnie chłodzi kanały dolotowe i głowicę silnika. LPG dostarczane jest już w stanie gazowym, przez co pozbawione jest tego naturalnego efektu chłodzenia. W rezultacie elementy takie jak zawory, gniazda zaworowe czy denka tłoków pracują w znacznie wyższych temperaturach.

Podwyższona temperatura pracy silnika zasilanego LPG bezpośrednio oddziałuje na olej silnikowy, przyspieszając szereg niekorzystnych dla jego żywotności i efektywności procesów chemicznych. Najważniejszym z nich jest utlenianie oleju, które drastycznie pogarsza jego właściwości smarne i zwiększa lepkość. Proces utleniania prowadzi również do wzrostu liczby kwasowej oleju, co oznacza jego zakwaszenie. Kwaśny olej może powodować korozję delikatnych elementów silnika, szczególnie łożysk wykonanych z metali nieżelaznych czy powierzchni powlekanych specjalnymi powłokami.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kondycję oleju jest wyższa zawartość siarki w LPG w porównaniu z benzyną. Podczas spalania autogazu produkty zawierające siarkę przedostają się do skrzyni korbowej, gdzie mieszają się z olejem silnikowym. Siarka w połączeniu z wilgocią tworzy kwaśne związki, które dodatkowo przyspieszają zakwaszenie oleju. To zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla silników wyposażonych w nowoczesne systemy zmiennych faz rozrządu czy turbosprężarki, gdzie precyzyjnie wykonane elementy wymagają optymalnych właściwości smarnych oleju.

Problem pogłębia się w przypadku krótkich tras, gdzie silnik nie osiąga temperatury roboczej. Wtedy produkty spalania nie są skutecznie usuwane z układu wentylacji skrzyni korbowej, co prowadzi do ich kumulowania się w oleju.

Eksperci jednoznacznie zalecają skrócenie interwałów wymiany oleju w silnikach zasilanych LPG o 30-50 proc. w porównaniu ze standardowymi zaleceniami producenta. Oznacza to, że jeśli producent zaleca wymianę co 15 tys. km, w przypadku LPG powinna ona następować co 10-11 tys. km. W przypadku intensywnej eksploatacji miejskiej lub trudnych warunków (zapylenie, ekstremalne temperatury), interwał można skrócić nawet do 8 tys. km. Warto również pamiętać o częstszej wymianie filtra oleju, który w silnikach z LPG zbiera więcej zanieczyszczeń. Niektórzy mechanicy zalecają wymianę filtra przy każdej wymianie oleju, zamiast standardowo co drugą.