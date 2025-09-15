W skrócie W fabryce Magna International w Grazu rozpoczęto seryjną produkcję elektrycznych SUV-ów chińskich marek Xpeng i GAC.

Produkcja samochodów w Europie pozwala chińskim firmom omijać karne cła i kwalifikować się do lokalnych dotacji.

Inwestycje chińskich producentów mogą wpłynąć na rynek pracy i strukturę przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Xpeng Motors podkręca tempo europejskiej ofensywy. Z początkiem tygodnia w fabryce Magna International w Grazu ruszyła seryjna produkcja dwóch modeli chińskiego producenta: Xpeng G6 i Xpeng G9. W obu przypadkach chodzi o rodzinne suvy z napędem elektrycznym. Wybierając na miejsce ich produkcji Austrię, Chińczycy omijają nie tylko karne cła nałożone na chińskie elektryki przez Komisję Europejską, ale też przepisy wykluczające z programów dopłat do samochodów elektrycznych auta, które nie są produkowane lokalnie.

Xpeng kontynuuje ofensywę

Xpeng rozpoczął europejską ekspansję w 2021 roku od sprzedaży swoich modeli na rynku norweskim. Obecnie samochody chińskiej marki obecne są już na 46 światowych rynkach.

Póki co europejskie wyniki sprzedaży nie są imponujące, bo w pierwszej połowie bieżącego roku na drogi Starego Kontynentu trafiło stosunkowo skromne 8 tys. pojazdów. Aż 67 proc. europejskich rejestracji stanowił model Xpeng G6, czyli bezpośredni rywal Tesli model Y.

Marka bardzo poważnie traktuje plany zdobycia europejskiego rynku. Ledwie kilka dni temu w Monachium ruszyło pierwsze europejskie centrum badawczo-rozwojowe Xpenga. To już dziewiąty tego rodzaju obiekt na świecie i pierwszy zlokalizowany na Starym Kontynencie (koncern posiada też podobne centra w Chinach i USA). Europejskie centrum projektowe działa pod hasłem "In Europe, With Europe" i będzie skupiało się na dostosowaniu oferty chińskiego producenta do gustów europejskich klientów.

Firma już dziś zapowiada, że w przyszłym roku chce wprowadzić do swojej oferty samochody oferujące autonomię poziomu 4. Nad usprawnieniem tego rozwiązania pracują dziś m.in. centra R&D Xpenga w Chinach, w Dolinie Krzemowej i w San Diego.

Polski debiut marki Xpeng odbył się w kwietniu bieżącego roku. Ceny Xpenga G6, czyli bezpośredniego rywala Tesli Model Y - drugiego najlepiej sprzedającego się nowego auta na świecie w 2024 roku - startują w Polsce z pułapu 194 900 zł za bazową odmianę z napędem na tylną oś. Wersja Long Range Pro z napędem na tył to wydatek 223 900 zł, a topowa odmiana AWD Performance PRO kosztuje od 247 900 zł.

GAC już w Polsce. Chińskie auta przyjadą z Austrii?

Xpeng nie jest jedynym chińskim producentem, który zdecydował się nawiązać współpracę z Magna International. Na dniach w Grazu ma też zostać uruchomiona produkcja samochodów maki GAC. W jej przypadku najprawdopodobniej chodzi o elektryczne modele Aion V i Hyptec HT, czyli konkurencję dla europejskich Volkswagena ID.3 i Skody Enyaq.

Oficjalny debiut marki GAC (czytamy jako "GAK" - to skrót od Guangzhou Automobile Group), w Polsce odbył się ledwie kilka dni temu, wraz z otwarciem pierwszego w kraju salonu w Warszawie. Mniejszy z modeli - Aion V - dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia: premium (178 900 zł) i Luxury (od 187 900 zł). GAC HT dostępny jest w Polsce w jednej odmianie - Elite - wycenionej na 222 900 zł.

Podane ceny nie obejmują dopłat z państwowego programu nasze auto, które - w zależności od rodzaju nabywcy i sposobu finansowania - wahają się od 18 750 zł (klienci indywidualni) do nawet 40 tys. zł (premia za niskie dochody i złomowanie pojazdu). W tym kontekście warto przypomnieć planowane przez polskie władze zmiany w programie dopłat NaszEauto. Rząd chce, by w niedalekiej przyszłości do dopłat kwalifikowały się wyłącznie samochody "dla których naliczony został podatek celny".

Produkcja w Grazu otwiera więc polskim klientom marek Xpeng i GAC możliwość starania się o dotację, nawet w przypadku zaostrzenia kryteriów programu nasze auto.

Karne cła działają. Chińczycy przenoszą produkcję do Europy

Uruchomienie linii montażowych chińskich marek w Magna International i otwarcie europejskiego centrum R&D Xpenga to dowód na odwracanie się biegunów światowej motoryzacji i skuteczność polityki celnej UE.

Uruchomienie fabryk chińskich samochodów w Europie to pożądany scenariusz z punktu widzenia pracowników branży motoryzacyjnej. Jedynie takie działania mogą uratować miejsca pracy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, który w sumie odpowiada nawet za 8 proc. PKB całej Unii Europejskiej.

Z drugiej strony obejście ceł sprawia, że chińskie samochody będą mogły być oferowane w Europie taniej, a to niesie zagrożenie dla obecnych europejskich potentatów motoryzacyjnych.

Chińczycy nie ukrywają, że w najbliższych latach chcieliby uzyskać około 10 proc. udziału w rynku nowych pojazdów w UE. W skali całej Unii oznacza to około miliona pojazdów, które nie zostaną wyprodukowane lokalnie, z których każdy wymaga przecież setek tysięcy części pokroju szyb, opon, wiązek elektrycznych, oblachowania itd. Ich produkcja poza Europą oznacza likwidację tysięcy miejsc pracy na Starym Kontynencie.

Chińskie inwestycje w UE dowodzą też odwracania się biegunów siły na światowym rynku motoryzacyjnym, Dokładnie ten sam schemat działania obowiązywał w latach dziewięćdziesiątych na rynku chińskim, gdzie - by móc oferować swoje produkty - europejscy giganci musieli wchodzić w kooperację z lokalnymi podmiotami. Tyle, że wówczas to Chińczycy liczyli na nowe miejsca pracy i pozyskanie kompetencji w zakresie budowy nowoczesnych pojazdów.

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24