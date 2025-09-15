Xpeng i GAC z Europy. Chińczycy przejmą europejskie fabryki?

Paweł Rygas

Paweł Rygas

W słynnej fabryce Magna International w Grazu, skąd wyjeżdżają m.in. tak ikoniczni przedstawiciele europejskiej motoryzacji, jak BMW Z4 i Mercedes klasy G, ruszyła właśnie seryjna produkcja pierwszych samochodów chińskich marek. Z początkiem tygodnia rozpoczął się montaż dwóch modeli Xpenga - G6 i G9. Wkrótce na sąsiedniej linii ruszyć ma też produkcja samochodów chińskiej marki GAC.

Flagowym modelem marki XPENG sprzedawanym w Polsce będzie G9
Flagowym modelem marki XPENG sprzedawanym w Polsce będzie G9Xia Haomateriały prasowe

W skrócie

  • W fabryce Magna International w Grazu rozpoczęto seryjną produkcję elektrycznych SUV-ów chińskich marek Xpeng i GAC.
  • Produkcja samochodów w Europie pozwala chińskim firmom omijać karne cła i kwalifikować się do lokalnych dotacji.
  • Inwestycje chińskich producentów mogą wpłynąć na rynek pracy i strukturę przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Xpeng Motors podkręca tempo europejskiej ofensywy. Z początkiem tygodnia w fabryce Magna International w Grazu ruszyła seryjna produkcja dwóch modeli chińskiego producenta: Xpeng G6 i Xpeng G9. W obu przypadkach chodzi o rodzinne suvy z napędem elektrycznym. Wybierając na miejsce ich produkcji Austrię, Chińczycy omijają nie tylko karne cła nałożone na chińskie elektryki przez Komisję Europejską, ale też przepisy wykluczające z programów dopłat do samochodów elektrycznych auta, które nie są produkowane lokalnie.

Xpeng kontynuuje ofensywę

Xpeng rozpoczął europejską ekspansję w 2021 roku od sprzedaży swoich modeli na rynku norweskim. Obecnie samochody chińskiej marki obecne są już na 46 światowych rynkach.

Póki co europejskie wyniki sprzedaży nie są imponujące, bo w pierwszej połowie bieżącego roku na drogi Starego Kontynentu trafiło stosunkowo skromne 8 tys. pojazdów. Aż 67 proc. europejskich rejestracji stanowił model Xpeng G6, czyli bezpośredni rywal Tesli model Y.

Zobacz również:

Jednym z modeli, które XPENG wprowadza do Polski jest SUV G6
Wiadomości

XPENG wchodzi do Polski. Nowa chińska marka wkracza na rynek

Adam Majcherek
Adam Majcherek

Marka bardzo poważnie traktuje plany zdobycia europejskiego rynku. Ledwie kilka dni temu w Monachium ruszyło pierwsze europejskie centrum badawczo-rozwojowe Xpenga. To już dziewiąty tego rodzaju obiekt na świecie i pierwszy zlokalizowany na Starym Kontynencie (koncern posiada też podobne centra w Chinach i USA). Europejskie centrum projektowe działa pod hasłem "In Europe, With Europe" i będzie skupiało się na dostosowaniu oferty chińskiego producenta do gustów europejskich klientów.

Firma już dziś zapowiada, że w przyszłym roku chce wprowadzić do swojej oferty samochody oferujące autonomię poziomu 4. Nad usprawnieniem tego rozwiązania pracują dziś m.in. centra R&D Xpenga w Chinach, w Dolinie Krzemowej i w San Diego.

Polski debiut marki Xpeng odbył się w kwietniu bieżącego roku. Ceny Xpenga G6, czyli bezpośredniego rywala Tesli Model Y - drugiego najlepiej sprzedającego się nowego auta na świecie w 2024 roku - startują w Polsce z pułapu 194 900 zł za bazową odmianę z napędem na tylną oś. Wersja Long Range Pro z napędem na tył to wydatek 223 900 zł, a topowa odmiana AWD Performance PRO kosztuje od 247 900 zł.

GAC już w Polsce. Chińskie auta przyjadą z Austrii?

Xpeng nie jest jedynym chińskim producentem, który zdecydował się nawiązać współpracę z Magna International. Na dniach w Grazu ma też zostać uruchomiona produkcja samochodów maki GAC. W jej przypadku najprawdopodobniej chodzi o elektryczne modele Aion V i Hyptec HT, czyli konkurencję dla europejskich Volkswagena ID.3 i Skody Enyaq.

Oficjalny debiut marki GAC (czytamy jako "GAK" - to skrót od Guangzhou Automobile Group), w Polsce odbył się ledwie kilka dni temu, wraz z otwarciem pierwszego w kraju salonu w Warszawie. Mniejszy z modeli - Aion V - dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia: premium (178 900 zł) i Luxury (od 187 900 zł). GAC HT dostępny jest w Polsce w jednej odmianie - Elite - wycenionej na 222 900 zł.

Podane ceny nie obejmują dopłat z państwowego programu nasze auto, które - w zależności od rodzaju nabywcy i sposobu finansowania - wahają się od 18 750 zł (klienci indywidualni) do nawet 40 tys. zł (premia za niskie dochody i złomowanie pojazdu). W tym kontekście warto przypomnieć planowane przez polskie władze zmiany w programie dopłat NaszEauto. Rząd chce, by w niedalekiej przyszłości do dopłat kwalifikowały się wyłącznie samochody "dla których naliczony został podatek celny".

Produkcja w Grazu otwiera więc polskim klientom marek Xpeng i GAC możliwość starania się o dotację, nawet w przypadku zaostrzenia kryteriów programu nasze auto.

Karne cła działają. Chińczycy przenoszą produkcję do Europy

Uruchomienie linii montażowych chińskich marek w Magna International i otwarcie europejskiego centrum R&D Xpenga to dowód na odwracanie się biegunów światowej motoryzacji i skuteczność polityki celnej UE.

Uruchomienie fabryk chińskich samochodów w Europie to pożądany scenariusz z punktu widzenia pracowników branży motoryzacyjnej. Jedynie takie działania mogą uratować miejsca pracy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, który w sumie odpowiada nawet za 8 proc. PKB całej Unii Europejskiej.

Z drugiej strony obejście ceł sprawia, że chińskie samochody będą mogły być oferowane w Europie taniej, a to niesie zagrożenie dla obecnych europejskich potentatów motoryzacyjnych.

Chińczycy nie ukrywają, że w najbliższych latach chcieliby uzyskać około 10 proc. udziału w rynku nowych pojazdów w UE. W skali całej Unii oznacza to około miliona pojazdów, które nie zostaną wyprodukowane lokalnie, z których każdy wymaga przecież setek tysięcy części pokroju szyb, opon, wiązek elektrycznych, oblachowania itd. Ich produkcja poza Europą oznacza likwidację tysięcy miejsc pracy na Starym Kontynencie.

Chińskie inwestycje w UE dowodzą też odwracania się biegunów siły na światowym rynku motoryzacyjnym, Dokładnie ten sam schemat działania obowiązywał w latach dziewięćdziesiątych na rynku chińskim, gdzie - by móc oferować swoje produkty - europejscy giganci musieli wchodzić w kooperację z lokalnymi podmiotami. Tyle, że wówczas to Chińczycy liczyli na nowe miejsca pracy i pozyskanie kompetencji w zakresie budowy nowoczesnych pojazdów.

Chińskie samochody podbijają polski rynekWydarzenia24Wydarzenia 24

Najnowsze