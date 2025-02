XPENG to stosunkowo młoda firma – powstała w 2014 roku, a pierwsze modele zaczęła produkować cztery lata później. Jej dynamiczny rozwój sprawił, że w krótkim czasie stała się jednym z czołowych chińskich producentów samochodów elektrycznych. Dziś XPENG sprzedaje auta na całym świecie, a do końca 2025 roku zamierza być obecna na ponad 60 rynkach.

To, co wyróżnia XPENG, to innowacyjne podejście do motoryzacji. Firma kładzie duży nacisk na technologię i sztuczną inteligencję, oferując zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz inteligentne funkcje, które mają uczynić jazdę jeszcze wygodniejszą.