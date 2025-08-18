Jeśli przyjrzymy się uważnie konsoli środkowej w samochodzie, często możemy zauważyć umieszczoną w niej tajemniczą kratkę. To nie jest uchwyt na monety do opłaty za parking, a istotny element wyposażenia samochodu.

Kratka na konsoli samochodu. Do czego służy?

W starszych autach często można było spotkać specjalne miejsce do trzymania drobnych monet, którymi można było np. zapłacić za parking. Często były one montowane w okolicy uchwytu na kubek w okolicach dźwigni skrzyni biegów. Wielu kierowców myśli, że charakterystyczna kratka w postaci trzech lub czterech nacięć o długości kilku centymetrów w konsoli środkowej to wciąż ten sam uchwyt. To błędne myślenie.

Kratka to część układu klimatyzacji

Kratka odpowiada bowiem za regulację temperatury wewnątrz samochodu. Ukryty za kratką czujnik temperatury reguluje sposób działania klimatyzacji i to właśnie on decyduje o tym czy klimatyzacja ma dodatkowo schłodzić wnętrze, czy też podnieść temperaturę wewnątrz samochodu.

W niektórych samochodach czujnik ten jest przeniesiony, lub zdublowany na przykład na podsufitce w okolicach lusterka wstecznego, a jeśli samochód jest wyposażony w klimatyzację wielostrefową, można znaleźć go również z tyłu samochodu - wtedy pomaga wyregulować temperaturę dla pasażerów siedzących z tyłu.

Czujniki temperatury we wnętrzu samochodu mogą znajdować się również w podsufitce Michał Janiszyn INTERIA.PL

Kratki na konsoli samochodu nie wolno zatykać

Jeśli zasłonimy, zatkamy lub zakleimy kratkę, za którą umieszczony jest czujnik możemy negatywnie wpłynąć na działanie klimatyzacji. Czujnik nie będzie podawał właściwej temperatury do jednostki sterującej klimatyzacją, a ta będzie działać nieprawidłowo.

