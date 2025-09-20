Producenci z Europy mają coraz większe trudności z konkurowaniem na ogromnym, chińskim rynku z lokalnymi producentami. Ci korzystają obszernie z rządowego wsparcia i agresywnie promują swoje nowe produkty. Marketing działa, Chińczycy coraz częściej zamiast Volkswagena, BMW czy Audi wybierają produkty lokalnych marek.

Europejskie marki bronią się przed konkurencją. Audi tworzy nową markę: AUDI

Europejscy giganci nie składają broni - w końcu mowa o największym rynku motoryzacyjnym świata, który przez lata miał kilkudziesięcioprocentowy udział w wynikach finansowych i pozwalał na wypłacanie sowitych premii członkom rad nadzorczych. By ponownie przyciągnąć chińskiego klienta do swoich produktów niektórzy decydują się nawet na tworzenie nowych brandów.

Taki krok wykonało m.in. Audi ogłaszając na początku roku debiut nowej marki - AUDI. To nie żart, koncern wprowadza nową markę o uproszczonym logo, pisanym wielkimi literami i bez charakterystycznych pierścieni. To propozycja dla klientów, dla których fakt, że przez dziesięciolecia obowiązkowym elementem aut z Ingolstadt były cztery pierścienie, zupełnie nie ma znaczenia. To sposób na to, by nie rezygnując z globalnej rozpoznawalności, stworzyć nową linię produktów, przygotowaną precyzyjnie według wymagań tamtejszych klientów.

W ciągu 30 minut od otwarcia zamówień, salony przyjęły przeszło 10 tys. rezerwacji materiały prasowe

Pierwszy model AUDI. Chiński rynek odpowiedział błyskawicznie

Salonowy debiut pierwszego modelu nowej marki pokazuje, że to mógł być bardzo dobry krok. W ciągu pół godziny od otwarcia możliwości składania zamówień na elektryczne AUDI E5 Sportback, klienci zarezerwowali 10 153 egzemplarze. O tym, że to dla Audi tzw. "gamechanger" może świadczyć fakt, ze w pierwszym półroczu 2025 w Chinach sprzedała zaledwie 8 tys. aut elektrycznych.

Polski projektant ojcem sukcesu nowego AUDI

Za futurystyczny wygląd modelu odpowiada polski projektant, Kamil Łabanowicz. Postawił on na minimalistyczny styl z wyrazistymi liniami nadwozia i subtelnymi, ale efektownymi detalami. Sylwetka typu Sportback, czarna "pętla" w pasie przednim i tylnej części pojazdu to główne detale wyróżniające AUDI E. Szczególnie zjawiskowo wyglądają, gdy są podświetlone, co widać w materiale wideo.

Moc, zasięg i ładowanie. Audi E5 Sportback imponuje parametrami

Auto napędzają dwa silniki elektryczne o mocy 570 kW, które pozwalają na przyspieszenie do 100 km/h w 3,6 sekundy. Samochód przygotowano w oparciu o platformę Advanced Digitized Platform i wyposażono w akumulator o pojemności 100 kWh, który ma zapewnić zasięg nawet do 700 km. AUDI E ładuje się w błyskawicznym tempie - 10 minut ładowania wystarcza, by przejechać aż 370 km.

Charakterystyczny kształt świateł sprawia, że AUDI nie da się pomylić z Audi AUDI AG materiały prasowe

Ceny jak z innego świata. W Chinach kosztuje mniej niż kompakt w Polsce

Z perspektywy polskiego rynku największym zaskoczeniem może być cena tego samochodu w Chinach. Wersja podstawowa, z dwoma silnikami o mocy sumarycznej 295 KM i baterią o pojemności 76 kWh pozwalająca na pokonanie 618 km kosztuje równowartość 120 tys. zł. Za topową odmianę z napędem o mocy 776 KM, i baterią o pojemności 100 kWh wystarczy zapłacić równowartość niecałych 165 tys. zł.

Chińskie AUDI skrojono wedle specyficznych potrzeb lokalnego klienta AUDI AG materiały prasowe

AUDI E5 Sportback w Europie? Na razie tylko z prywatnego importu

Póki co nic nie wskazuje na to, by Audi planowało wprowadzenie marki AUDI na rynek Europy. Nie oznacza to jednak, że nie ma szans na spotkanie AUDI E5 Sportback na naszych drogach - będą to jednak egzemplarze z prywatnego importu.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL