Widoczny na zdjęciu znak można spotkać w Hiszpanii i na pierwszy rzut oka skojarzyć z dobrze znanym w Polsce znakiem A-28 "sypki żwir". W Polsce ostrzega on przed żwirem, który może pojawić się na drodze przed nami np. w związku z przeprowadzonym niedawno remontem i może być wyrzucany spod kół innych pojazdów. Często spotyka się go także w pobliżu wyjazdów z kamieniołomów czy żwirowni.

Za to hiszpański znak, choć też wskazuje na coś, co może wydobywać się spod samochodu, ma kompletnie inne znaczenie.

Polski znak A-28 i hiszpański znak oznaczający strefę ZBE 123RF/PICSEL

Jakie znaczenie ma znak z czarnym samochodem i kropkami?

Kropki, które widać przy hiszpańskim znaku, mają symbolizować spaliny wydobywające się z rury wydechowej. Tym sposobem oznaczono obszar Strefy Niskiej Emisji (ZBE), ustanowionej w ramach Ustawy o Zmianie Klimatycznej i Transformacji Energetycznej. Wymaga ona, aby miasta i gminy z populacją powyżej 50 000 mieszkańców posiadały Strefę Niskiej Emisji. Chodzi o obszar wyznaczony przez władze publiczne, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące dostępu, ruchu i parkowania pojazdów, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Jakie samochody mogą wjeżdżać do Stref Niskiej Emisji?

Prawo przewiduje kilka kategorii, do których przyporządkowywane są pojazdy, zależnie od norm emisji spalin jakie spełniają. Podzielono je na etykiety:

Etykieta B: pojazdy z silnikami benzynowymi i normą Euro 3 lub Diesla i normą Euro 4

Etykieta C: pojazdy z silnikami benzynowymi i normą Euro 4 lub Diesla i normą Euro 6

Etykieta Eco: hybrydy i pojazdy zasilane LPG lub CNG spełniające normę Euro 4 lub diesle z Euro 6

Etykieta Zero: pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in o zasięgu co najmniej 40 km.

Ograniczenia dostępu różnią się w zależności od miasta. Swobodnie po Strefach Niskiej Emisji poruszać się mogą wyłącznie auta z etykietami Zero i Eco. Pojazdy z etykietami C i B mogą wjeżdżać do stref, pod warunkiem, że nie parkują na ulicach, tylko na publicznych parkingach. Pojazdy bez żadnej etykiety środowiskowej, czyli starsze modele benzynowe i diesla, są wykluczone z poruszania się po tych strefach.

Ile wynosi mandat za złamanie zakazu wjazdu do Strefy Niskiej Emisji?

Jeżeli wjedziemy do Strefy Niskiej Emisji bez odpowiedniej naklejki środowiskowej, uprawniającej nas do poruszania się po niej, grozi nam mandat 200 euro, czyli w przeliczeniu ponad 800 zł. Trzeba jednak pamiętać, że zagraniczni kierowcy nie mogą uzyskać odpowiedniej naklejki dla swoich samochodów.

Pomimo tego niektóre miasta posiadające strefy ZBE wymagają spełnienia ich wymogów również od pojazdów zarejestrowanych za granicą. Przykładowo, w Barcelonie zagraniczni kierowcy muszą zarejestrować swój pojazd w lokalnym systemie przed wjazdem do strefy, aby potwierdzić, że ich pojazd spełnia określone normy emisji spalin Euro.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News