W skrócie Kolor samochodu może zdradzać cechy charakteru kierowcy oraz być powiązany z poziomem jego inteligencji.

Osoby o niższym IQ częściej wybierają auta w kolorze szarym, brązowym lub żółtym, natomiast osoby bardziej inteligentne preferują niebieski, czerwony lub zielony.

Wybór koloru auta wpływa nie tylko na postrzeganie właściciela, ale też na bezpieczeństwo na drodze oraz wartość pojazdu przy odsprzedaży.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Choć kolor samochodu zwykle kojarzymy z modą, gustem czy chwilowymi trendami, naukowcy z Holandii dowiedli, że kryje się w nim coś więcej. Według ich badań barwa pojazdu może być powiązana z poziomem inteligencji jego właściciela.

Masz brązowe lub żółte auto? To może świadczyć o twoim IQ

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Groningen wskazują, że jednostki o niższym ilorazie inteligencji wykazują skłonność do wyboru pojazdów w kolorze szarym, brązowym lub żółtym. Szary, który przez lata dominował na drogach, uznawany jest wprawdzie za praktyczny, bo dobrze ukrywa zabrudzenia, ale specjaliści podkreślają, że to kolor nudny, typowy dla kierowców zachowawczych i stroniących od ryzyka.

Kolor brązowy interpretowany jest jako oznaka prostoty oraz oporu wobec zmian i najczęściej przypisywany jest osobom o charakterze powściągliwym. Żółty natomiast, mimo że kojarzy się z energią i optymizmem, bywa utożsamiany z powierzchowną kreatywnością, a nawet może działać stresująco.

Kolor brązowy interpretowany jest jako oznaka prostoty oraz oporu wobec zmian. Michał Domański INTERIA.PL

Jednocześnie analiza przeprowadzona przez uczonych z Holandii wykazała, iż osoby charakteryzujące się wyższym poziomem inteligencji częściej wybierają pojazdy w kolorze niebieskim, czerwonym bądź zielonym. Kolor niebieski identyfikowany jest z jednostkami skrupulatnymi i perfekcyjnymi, kierującymi się logiką. Barwa czerwona odzwierciedla asertywność, orientację na realizację celu oraz kompetencje przywódcze. Natomiast zielony utożsamiany jest z osobami twórczymi, analitycznymi i konsekwentnymi.

Kolor samochodu wpływa na bezpieczeństwo i jego wartość

Jak się jednak okazuje barwa pojazdu stanowi nie tylko odzwierciedlenie cech jego właściciela. To także czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wartość rezydualną samochodu. Eksperci rynku motoryzacyjnego wskazują, że ciemne odcienie pojazdów wiążą się z wyższym ryzykiem wypadków - prawdopodobieństwo uczestnictwa w kolizji wzrasta o około 12 proc. względem pojazdów białych. Do grupy kolorów o zwiększonym ryzyku zaliczane są również ciemnoniebieski i szary, co tłumaczy się ich obniżoną widocznością na drodze.

To jednak nie wszystko. Niedawno serwis iSeeCars - popularna amerykańska wyszukiwarka ogłoszeń motoryzacyjnych - ujawnił ciekawe wyniki badań. Okazuje się, że to nie rzadkie, ekstrawaganckie kolory, ale najczęściej wybierane odcienie, jak biały, czarny czy złoty, powodują najszybszy spadek wartości auta. Po drugiej stronie palety barw stoją intensywne, nierzadko krzykliwe odcienie - żółty, pomarańczowy i zielony. Choć wybiera je mniej kierowców, to właśnie one najlepiej chronią samochód przed szybkim spadkiem wartości.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL