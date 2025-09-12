Potrącenie rowerzystki w Kobiernie

Do zdarzenia doszło 5 września 2025 roku o godz. 07:10 w miejscowości Kobierno. Według wstępnych ustaleń policjantów, kierująca czerwonym Renault Clio, wykonując nieprawidłowo manewr wyprzedzania, doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą 12-letnią rowerzystką.

Dziewczynka poruszała się jednośladem zgodnie z przepisami. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca nie zachowała należytej ostrożności, a następnie oddaliła się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. To poważne naruszenie obowiązków kierowcy, określonych w Prawie o ruchu drogowym.

Policja apeluje o zgłaszanie się świadków

Komisariat Policji w Opatówku prowadzi czynności wyjaśniające i poszukuje świadków zdarzenia. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do osób, które 5 września br. w godzinach porannych podróżowały trasą Nowy Nakwasin - miejscowość Słoneczna i mogły widzieć czerwone Renault Clio.

Szczególnie ważne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów. Każdy, kto posiada materiały wideo z tego dnia i okolic, proszony jest o ich zabezpieczenie i przekazanie policji. Uzyskanie numerów rejestracyjnych pojazdu sprawcy może być kluczowe dla dalszego postępowania.

Kontakt z prowadzącym postępowanie

Wszystkie informacje istotne dla sprawy można kierować do mł. asp. Bartosza Bijacika, który prowadzi postępowanie. Policjant dostępny jest pod numerem telefonu 47 77 51 780. Zgłoszenia można również wysyłać drogą mailową na adres: bartosz.bijacik@po.policja.gov.pl

Świadkowie, którzy przekażą policji materiał dowodowy lub szczegółowy opis zdarzenia, mogą znacząco przyczynić się do ustalenia odpowiedzialnej osoby i pociągnięcia jej do konsekwencji prawnych.

