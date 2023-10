Dwie nastolatki z Krasnegostawu postanowiły, że wrócą ze szkoły jednym rowerem. Dziewczynki były przekonane, że nic złego się nie stanie, jednak dostały od życia bardzo bolesną nauczkę. Do tragedii niewiele brakowało.

Dwie nastolatki, jeden rower. To nie mogło się udać

Problem polegał na tym, ze należący do 12-latki rower nie był tandemem. Problem udało się jednak szybko rozwiązać - jej koleżanka zdecydowała, że usiądzie na kierownicy.

Dziewczynki wjechały pod jadące auto. Miały sporo szczęścia

Ruszając spod szkoły dziewczynki były zapewne przekonane, że nic złego nie może się im się stać. Niestety, życie postanowiło dać im bolesną nauczkę. Zbliżając się do jednego ze skrzyżowań, nastolatki nie zachowały ostrożności i wjechały z chodnika wprost przed samochód. Jak widać na udostępnionym przez policję nagraniu, żadna z nich nie upewniła się, czy mogą bezpiecznie przejechać na druga stronę chodnika.

Sprawą kolizji zajmie się sąd dla nieletnich

Reakcja kierowcy była błyskawiczna, mężczyzna kierujący Renault gwałtownie zahamował, jednak to nie uchroniło dziewczynek przed kolizją. Obie spadły z roweru i wylądowały na jezdni. Jedna z poszkodowanych została przetransportowana do szpitala, jednak jak ustalili ratownicy, żadna nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na szczęście skończyło się na kilku siniakach i zadrapaniach.

Kolizją zajęła się policja. Kierowca był trzeźwy i w tej sytuacji kompletnie bez winy. Konsekwencje wobec dziewczynek wyciągnie sąd z wydziału rodzinnego i nieletnich. Nastolatki zostały przekazane rodzicom, którzy nie tylko będą musieli omówić z nimi zasady zgodnej z przepisami jazdy na rowerze, ale również pokryć koszty usunięcia uszkodzeń samochodu.

Policja przypomina, jak nie jeździć rowerem

Wszystkich rowerzystów dotyczą te same przepisy, co kierowców. Wsiadając na rower należy pamiętać o zasadach panujących na drodze, chodnikach i o własnym bezpieczeństwie. Dodajmy do tego, że jednośladem nie wolno:

jeździć po chodniku;

przewozić osób na kierownicy;

jechać obok innego uczestnika ruchu;

jechać bez trzymania rąk na kierownicy i stóp na pedałach;

łapać się innych pojazdów;

jeździć po zmroku lub w tunelu bez świateł;

wjeżdżać na drogę z pierwszeństwem bez sprawdzenia, czy wykonanie manewru będzie bezpieczne.

Dodatkowo osoby niepełnoletnie, by poruszać się rowerem, muszą posiadać kartę rowerowej. Nie dotyczy dzieci w wieku do 10 lat, które karty mieć nie muszą, ale powinny jeździć pod opieką osoby dorosłej. Co więcej, takie dzieci w świetle prawa są traktowane jak piesi, a więc mogą jeździć po chodniku, ale nie wolno im poruszać się drogami rowerowymi.