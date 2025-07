Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, to istnieje jeszcze jeden nieoczywisty czynnik, który może mieć wpływ na stan ogumienia. Jest on szczególnie dokuczliwy w krajach, gdzie liczba pogodnych dni jest zdecydowanie większa niż w Polsce. Nie oznacza to jednak, że polscy kierowcy powinni go lekceważyć. W okresie letnim wielu z nich podróżuje do ciepłych krajów, skąd nierzadko również oni mogą być narażeni na problemy, z którymi borykają się południowoeuropejscy posiadacze aut.