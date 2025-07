BYD Dolphin Surf to jeden z najtańszych samochodów elektrycznych, jakie kupić można obecnie w Polsce. Bazową wersję miejskiego auta wyceniono na 82 700 zł i to przed uwzględnieniem dopłat z rządowego programu naszEauto. Korzystając z pełnego wsparcia - 40 tys zł (30 tys. zł plus 10 tys. zł za złomowanie samochodu spalinowego) - samochód kupić można w Polsce już od 42 700 zł.