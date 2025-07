Woda w bagażniku. Jak odnaleźć i zatamować przeciek?

Odkrycie kałuży wody w bagażniku to nieprzyjemna niespodzianka, która dotyka szczególnie właścicieli starszych samochodów. Problem może wydawać się niewielki, ale jego lekceważenie prowadzi do poważniejszych konsekwencji - od korozji elementów metalowych po rozwój pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Jak pozbyć się wody z bagażnika i nie dopuścić do tego, by auto przeciekało?