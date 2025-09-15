W skrócie Mercedes-Benz po wycofaniu się z Rosji złożył wniosek o ponowną rejestrację znaku towarowego, by zabezpieczyć swoje prawa w tym kraju.

Nie jest to oznaka powrotu marki na rynek rosyjski, a raczej sposób ochrony przed przejęciem znaku przez niepowołane podmioty.

Podobne działania podejmują także inne zachodnie firmy, aby zapobiec utracie praw do swoich marek i utrudnić nielegalne wykorzystywanie ich znaków na terenie Rosji.

Niemiecki koncern po ponad 3 latach ponownie wystąpił do rosyjskiego Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (Rospatent) o rejestrację znaku towarowego. W dobie stale trwającej wojny taka decyzja wydaje się być co najmniej zaskakująca, jednakże nie jest to oznaka chęci powrócenia na tamtejszy rynek. Co więcej, Mercedes nie jest jedyną zachodnią marką, która podjęła taki krok.

Mercedes rejestruje markę w Rosji. To nowy sposób na zabezpieczenie

Niemiecki producent bardzo szybko przerwał swoją działalność na rosyjskim rynku, więc informacje o złożonym wniosku na ponowną rejestrację znaku towarowego wywołały spore oburzenie. Jak informuje TASS, dokumentacja została wysłana z niemieckiej centrali Mercedesa i dotyczy zarówno produktów, jak i usług z nimi związanych, a w tym sprzedaży samochodów, napraw oraz obsługi posprzedażowej.

Przedstawiciel Avtodomu - rosyjskiej sieci dealerskiej zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem luksusowych samochodów - przekazał, że Mercedes musiał zdecydować się na podjęcie takiego kroku, aby zastrzec prawo do używania swojego znaku towarowego i tym samym zabezpieczyć go przed przejęciem w niepowołane ręce. Dodał, że złożenie wniosku nie oznacza powrotu niemieckiego producenta do Rosji tym bardziej, że jedna z tamtejszych firm odkupiła od Mercedesa fabrykę zlokalizowaną w Jesipowie pod Moskwą w 2022 r.

Producenci samochodów chronią się przed Rosją. Mercedes idzie w ślady innych

Mercedes nie jest pierwszym producentem, który zdecydował się na złożenie takiego wniosku. To coraz popularniejsze działanie, które przede wszystkim ma zabezpieczyć przed nadużyciami ze strony rosyjskich podmiotów. Przedstawiciel Avtodomu powiedział rosyjskiej agencji, że w ten sposób marki chcą zadbać o swoją reputację oraz przyszłość, co jest jasnym potwierdzeniem, że rynek rosyjski nadal ma spore znaczenie, choć droga do powrotu do Rosji jest wyjątkowo odległa.

Według informatora żadna z niemieckich firm zajmujących się produkcją samochodów nie ma w planie nie tylko powrotu na tamtejszy rynek, ale również wznowienia dostaw gotowych samochodów.

Nie tylko producenci samochodów dmuchają na zimne. Przed Rosją należy chronić się na różne sposoby

Okazuje się, że nie tylko producenci pojazdów chcą chronić się w ten sposób - podobny krok podjęła amerykańska grupa wydawnicza Advance Magazine Publishers (AMP), do której należą tytuły takie jak "Vogue", "GQ", "Glamour" czy "Tatler". Po raz pierwszy sygnały ostrzegawcze kancelarie prawne wysyłały już w kwietniu bieżącego roku, gdy odnotowano rosnącą liczbę przypadków bezprawnego przejmowania zagranicznych znaków towarowych. Zagrożeniem jest nie tylko utrata praw do używania własnej marki na terytorium Rosji, ale także ryzyko braku możliwości powrotu na tamtejszy rynek.

Obowiązujące w Rosji prawo nie pozostawia złudzeń - jeżeli firma przez 3 lata nie używa swojego znaku towarowego, to grozi jej unieważnienie rejestracji. Co ciekawe, podobne regulacje obowiązują również w Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, jednakże okres ten wynosi 5 lat. W przypadku Rosji trzyletni okres rozpoczął się 24 lutego, dlatego w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się wzmożonych działań na tej płaszczyźnie.

