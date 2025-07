Volkswagen odnotowuje znaczący spadek sprzedaży w Chinach, co skutkuje zwolnieniami i restrukturyzacją działań firmy.

Zakład nie nadawał się do rozbudowy z powodu gęstej zabudowy, dlatego produkcja zostanie przeniesiona do nowej fabryki w prowincji Jiangsu.

Fabryka w Nankinie nie nadawała się do rozbudowy

Ze względu na gęste zaludnienie obszaru, w którym zlokalizowana była fabryka, możliwości jej rozbudowy oraz unowocześnienia były poważnie ograniczone. Biorąc pod uwagę, że Volkswagen koncentruje się obecnie na rozwoju elektromobilności, transformacja tej konkretnej lokalizacji byłaby zbyt kosztowna i nieefektywna. Z tego powodu koncern, we współpracy z partnerem SAIC, podjął decyzję o stopniowym przeniesieniu produkcji do nowej fabryki w prowincji Jiangsu. Część dotychczasowej załogi zostanie przeniesiona do nowego zakładu.