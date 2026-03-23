W skrócie Toyota rozpoczęła przedsprzedaż modelu bZ4X Touring w Polsce, ujawniając ceny i dane techniczne.

Samochód oferuje zwiększone wymiary nadwozia, większy bagażnik oraz dwie wersje wyposażenia: Style i Executive.

Model jest objęty 3-letnią gwarancją z możliwością wydłużenia ochrony baterii trakcyjnej nawet do 10 lat w ramach programu Battery Care.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota bZ4X Touring w przedsprzedaży. Ceny w Polsce

Nowa Toyota bZ4X Touring trafiła do przedsprzedaży w polskich salonach. Cennik otwiera kwota 214 900 zł za wersję Style z napędem na przednie koła i mocą 224 KM.

Wariant z napędem 4x4 X-MODE i mocą 380 KM kosztuje od 231 900 zł. Topowa wersja Executive, dostępna wyłącznie z napędem na cztery koła, została wyceniona od 256 900 zł.

Toyota bZ4X Touring. Dane techniczne, zasięg i zużycie energii

Model wykorzystuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 74,7 kWh brutto (71 kWh netto). W wersji z napędem na przód (224 KM) maksymalny zasięg wynosi do 591 km według normy WLTP, a zużycie energii to około 14 kWh/100 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,3 s.

Cennik otwiera kwota 214 900 zł za wersję Style z napędem na przednie koła i mocą 224 KM. Toyota materiały prasowe

Odmiana z napędem na cztery koła oferuje 380 KM mocy. W tym wariancie samochód przyspiesza do 100 km/h w 4,5 s, a zasięg wynosi od 479 do 528 km według WLTP. Zużycie energii mieści się w przedziale 15,3-16,6 kWh/100 km.

Wersja 4x4 umożliwia również holowanie przyczepy o masie do 1500 kg.

Toyota bZ4X Touring. Ładowanie akumulatora i parametry użytkowe

Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 150 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje około 28 minut.

Przy ładowaniu prądem zmiennym czas od 10 do 100 proc. wynosi około 7 godzin przy ładowarce pokładowej 11 kW. W wersji Executive z ładowarką 22 kW czas ten skraca się do około 3,5 godziny.

Toyota bZ4X Touring. Większe nadwozie i przestrzeń

Nowy wariant nadwoziowy jest większy od standardowej wersji bZ4X. Samochód ma 4830 mm długości, co oznacza wzrost o 140 mm, a wysokość zwiększono o 25 mm do 1670 mm.

Zmiany przełożyły się na przestrzeń użytkową. Pojemność bagażnika wynosi 669 l do linii okien. To wariant skierowany do osób, które potrzebują większej przestrzeni bagażowej niż w standardowej wersji modelu.

Nowy wariant nadwoziowy jest większy od standardowej wersji bZ4X. Toyota materiały prasowe

Toyota bZ4X Touring. Wyposażenie i wersje

Gama obejmuje dwie wersje wyposażenia: Style i Executive. W standardzie znajdują się m.in. reflektory Matrix LED, pompa ciepła, dwustrefowa klimatyzacja oraz 14-calowy ekran systemu multimedialnego. Samochód wyposażono także w systemy wsparcia kierowcy Toyota T-MATE oraz monitor panoramiczny 360 stopni.

Gama obejmuje dwie wersje wyposażenia. Toyota materiały prasowe

W wersji Executive zastosowano m.in. 20-calowe felgi, wentylowane fotele oraz ładowarkę pokładową o mocy 22 kW.

Toyota bZ4X Touring. Gwarancja i eksploatacja

Samochód objęty jest gwarancją na 3 lata lub 100 tys. km. Bateria trakcyjna ma ochronę na 8 lat lub do 160 tys. km. W ramach programu Battery Care możliwe jest wydłużenie ochrony akumulatora do 10 lat lub 1 mln km, pod warunkiem wykonywania corocznych kontroli.

Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model? INTERIA.PL