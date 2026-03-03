Nowa Toyota RAV4 Plug-in za 203,9 tys. zł. 304 KM i 100 km w trybie EV

Toyota rozpoczęła w Polsce przedsprzedaż RAV4 Plug-in Hybrid szóstej generacji. Model w wersji klasycznej hybrydy jest już dostępny w salonach, teraz do oferty dołącza najmocniejsza odmiana z możliwością ładowania z gniazdka. Ceny startują od 203 900 zł.

Szósta generacja Toyoty RAV4 w odmianie Plug-in Hybrid może mieć nawet 304 KMToyotamateriały prasowe

W skrócie

  • Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid posiada akumulator o pojemności 22,7 kWh, zasięg elektryczny ponad 100 km i możliwość szybkiego ładowania DC do 50 kW.
  • Oferowane są dwie wersje napędu: 268 KM FWD oraz 304 KM AWD-i, z przyspieszeniem do 100 km/h odpowiednio w 7,5 s i 5,8 s.
  • Ceny w Polsce zaczynają się od 203 900 zł za wersję Comfort, a topowa odmiana Executive AWD-i kosztuje od 250 200 zł.
Nowa Toyota RAV4 Plug-in - bateria 22,7 kWh i ponad 100 km elektrycznego zasięgu

Nowa, szósta generacja Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid bazuje na układzie 2.5 Hybrid Dynamic Force i wykorzystuje litowo-jonowy akumulator o pojemności 22,7 kWh.

Deklarowany zasięg w trybie elektrycznym wynosi 100 km w cyklu mieszanym WLTP. W praktyce oznacza to możliwość codziennej jazdy do pracy i z powrotem bez uruchamiania silnika spalinowego.

Nowoczesny SUV w kolorze srebrnym z czarnym dachem, widoczny z tyłu na gładkiej, jasnej powierzchni; podkreślone dynamiczne linie nadwozia, przyciemniane szyby i czarne felgi samochodu.
Nowa RAV4 Plug-in bazuje na układzie 2.5 Hybrid Dynamic Force.Toyotamateriały prasowe

Opcjonalnie samochód może być ładowany prądem stałym (DC) o mocy do 50 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma wówczas trwać około 30 minut. Standardem jest natomiast pokładowa ładowarka o mocy 11 kW, przy jej wykorzystaniu ładowanie do pełna zajmuje trzy godziny.

304 KM i napęd AWD-i. Osiągi nowej RAV4 Plug-in

Toyota oferuje RAV4 Plug-in w dwóch wariantach. Wersja z napędem na przednią oś posiada 268 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 s.

Mocniejsza odmiana z napędem AWD-i rozwija 304 KM i rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 s. Napęd na cztery koła realizowany jest przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi.

    Układ napędowy współpracuje z przekładnią planetarną e-CVT.

    Nowa Toyota RAV4 Plug-in - ceny i wersje wyposażenia

    Cennik otwiera wersja Comfort. Odmiana 268 KM z napędem na przód kosztuje od 203 900 zł. Wariant AWD-i o mocy 304 KM wyceniono od 215 900 zł.

    Wnętrze nowoczesnego samochodu z dużym, dotykowym ekranem multimedialnym na centralnej konsoli, kierownica z przyciskami sterującymi, cyfrowy panel zegarów oraz komfortowe, czarne fotele.
    Cennik otwiera wersja Comfort. Odmiana 268 KM z napędem na przód kosztuje od 203 900 zł. Toyotamateriały prasowe

    W standardzie wersja Comfort posiada m.in. system multimedialny z ekranem 12,9 cala, cyfrowe zegary 12,3 cala, kamerę cofania, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

    Lepiej wyposażona wersja Style kosztuje od 221 500 zł (FWD) i od 233 600 zł zł (AWD-i). Szybkie ładowanie DC 50 kW dostępne jest w tej odmianie w ramach pakietu VIP za 7,5 tys. zł.

    GR SPORT, oferowana wyłącznie z napędem 304 KM, kosztuje od 250 200 zł. Ceny topowej wersji Executive zaczynają się od 238 200 zł (FWD) oraz od 250 200 zł (AWD-i).

    Czerwony nowoczesny SUV o dynamicznych liniach nadwozia, czarnym dachu oraz dużych, czarnych felgach, ustawiony na jasnej, minimalistycznej powierzchni.
    GR SPORT, oferowana wyłącznie z napędem 304 KM, kosztuje od 250 200 zł.Toyotamateriały prasowe

    Ładowanie i infrastruktura

    Hybryda plug-in łączy silnik benzynowy z dużą baterią, którą można ładować z zewnętrznego źródła energii. Przy regularnym podłączaniu do ładowarki samochód może przez większość czasu poruszać się w trybie elektrycznym, a przy dłuższej trasie korzystać z napędu spalinowego bez ograniczeń zasięgu.

    Toyota oferuje opcjonalną stację domową Toyota HomeCharge. Stan baterii i proces ładowania można kontrolować przez aplikację MyToyota. Właściciele mogą korzystać z Toyota Charging Network, obejmującej około 13 tys. punktów ładowania w Polsce i ponad milion w Europie.

