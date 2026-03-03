W skrócie Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid posiada akumulator o pojemności 22,7 kWh, zasięg elektryczny ponad 100 km i możliwość szybkiego ładowania DC do 50 kW.

Oferowane są dwie wersje napędu: 268 KM FWD oraz 304 KM AWD-i, z przyspieszeniem do 100 km/h odpowiednio w 7,5 s i 5,8 s.

Ceny w Polsce zaczynają się od 203 900 zł za wersję Comfort, a topowa odmiana Executive AWD-i kosztuje od 250 200 zł.

Nowa Toyota RAV4 Plug-in - bateria 22,7 kWh i ponad 100 km elektrycznego zasięgu

Nowa, szósta generacja Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid bazuje na układzie 2.5 Hybrid Dynamic Force i wykorzystuje litowo-jonowy akumulator o pojemności 22,7 kWh.

Deklarowany zasięg w trybie elektrycznym wynosi 100 km w cyklu mieszanym WLTP. W praktyce oznacza to możliwość codziennej jazdy do pracy i z powrotem bez uruchamiania silnika spalinowego.

Opcjonalnie samochód może być ładowany prądem stałym (DC) o mocy do 50 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma wówczas trwać około 30 minut. Standardem jest natomiast pokładowa ładowarka o mocy 11 kW, przy jej wykorzystaniu ładowanie do pełna zajmuje trzy godziny.

304 KM i napęd AWD-i. Osiągi nowej RAV4 Plug-in

Toyota oferuje RAV4 Plug-in w dwóch wariantach. Wersja z napędem na przednią oś posiada 268 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 s.

Mocniejsza odmiana z napędem AWD-i rozwija 304 KM i rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 s. Napęd na cztery koła realizowany jest przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi.

Układ napędowy współpracuje z przekładnią planetarną e-CVT.

Nowa Toyota RAV4 Plug-in - ceny i wersje wyposażenia

Cennik otwiera wersja Comfort. Odmiana 268 KM z napędem na przód kosztuje od 203 900 zł. Wariant AWD-i o mocy 304 KM wyceniono od 215 900 zł.

W standardzie wersja Comfort posiada m.in. system multimedialny z ekranem 12,9 cala, cyfrowe zegary 12,3 cala, kamerę cofania, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Lepiej wyposażona wersja Style kosztuje od 221 500 zł (FWD) i od 233 600 zł zł (AWD-i). Szybkie ładowanie DC 50 kW dostępne jest w tej odmianie w ramach pakietu VIP za 7,5 tys. zł.

GR SPORT, oferowana wyłącznie z napędem 304 KM, kosztuje od 250 200 zł. Ceny topowej wersji Executive zaczynają się od 238 200 zł (FWD) oraz od 250 200 zł (AWD-i).

Ładowanie i infrastruktura

Hybryda plug-in łączy silnik benzynowy z dużą baterią, którą można ładować z zewnętrznego źródła energii. Przy regularnym podłączaniu do ładowarki samochód może przez większość czasu poruszać się w trybie elektrycznym, a przy dłuższej trasie korzystać z napędu spalinowego bez ograniczeń zasięgu.

Toyota oferuje opcjonalną stację domową Toyota HomeCharge. Stan baterii i proces ładowania można kontrolować przez aplikację MyToyota. Właściciele mogą korzystać z Toyota Charging Network, obejmującej około 13 tys. punktów ładowania w Polsce i ponad milion w Europie.

